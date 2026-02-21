Babnet   Latest update 15:05 Tunis

مدنين: بلدية جرجيس تنطلق في تركيز اعتماد الانارة العمومية الاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/zarzis2017.jpg>
Publié le Samedi 21 Février 2026
      
انطلقت بلدية جرجيس من ولاية مدنين في اعتماد الانارة الاقتصادية بتركيز 100 نقطة انارة عمومية من نوع "لاد" بوسط مدينة الموانسة وطريق الموانسة في اتجاه اعدادية الفرابي ونهج الجزائر وطريق القنال، وذلك في خطوة اولى ستشمل طرقات اخرى لاستكمال اشغال تركيز 300 نقطة اضاءة متبقية من جملة 400 فانوس اقتنتهم البلدية بمجهودها الذاتي، وفق كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني.

وتمثل هذه التجربة الاولى للبلدية مع الانارة المقتصدة للطاقة، التي تسعى الى ان توسعها دعما لمجهودها الخاص بالاستفادة من تدخل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على غرار تجربتها مع "جربة لاد"، وذلك لتحسين جودة الانارة وترشيد استهلاك الطاقة وصيانة شبكة التنوير العمومي وفق الحمداني

واكد الحمداني اهمية اعتماد هذا النوع من الانارة في اقتصاد الطاقة وتحسين مستوى الاضاءة وتعزيز السلامة المرورية.
