أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (14 – 21 فيفري 2026)
شهد الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 فيفري 2026 جملة من التطورات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية، إلى جانب مستجدات أمنية وقضائية، طغت عليها ملفات العلاقات الخارجية، العمل التشريعي، وإحياء عدد من الذكريات الوطنية.
14 فيفري* كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يشرف على حفل تخرج الدورة الثانية لنظار الأمن في اختصاصات شبه طبية، داعياً إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الأمني الطبي واحترام حقوق الإنسان.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ويؤكد التزام تونس بدعم جهود تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا.
* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تختار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
15 فيفري* اختتام قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ووزير الخارجية يجدد موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
* المجلس الوطني للحزب الجمهوري يدعو إلى “حوار وطني جامع” إثر تداوله في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
16 فيفري* الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد عدد من إطاراتها في العملية الإرهابية ببلاريجيا (2014).
* مجلس الصحافة يقدم “الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة” بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
* تسجيل تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال جانفي 2026.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يعلن برمجة نحو 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يجري لقاءات دبلوماسية مع سفيري الهند والسودان.
* لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق عبر المنصات الرقمية.
17 فيفري* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن عدداً من المرافق العمومية لا تُدار على الوجه المطلوب.
* تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المخدرات.
* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع بخصوص مقترح قانون إحداث المحكمة الدستورية.
18 فيفري* إحياء الذكرى الحادية عشرة للعملية الإرهابية ببولعابة (2015).
* رئيس الجمهورية يجري مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان.
* مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة يوم 10 مارس للنظر في مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشن جزءاً من مشروع سكني عسكري بصفاقس ويتفقد المستشفى العسكري الجامعي.
* نشر قائمات أعضاء مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجانه للدورة النيابية 2025-2026.
* الإفراج عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة مع تأجيل النطق بالحكم.
19 فيفري* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن النائب أحمد السعيداني لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
* تسليم ثلاثة مساكن اجتماعية بساقية الزيت لفائدة جرحى الثورة من منظوري مؤسسة “فداء”.
20 فيفري* وزارة الداخلية توضح وضعية الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار برنامج تدعيم البلديات، وتؤكد تجديد عقودهم لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، مع التنسيق للنظر في إمكانية ترسيمهم.
