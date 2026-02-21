أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (14 – 21 فيفري 2026)

14 فيفري





شهد الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 فيفري 2026 جملة من التطورات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية، إلى جانب مستجدات أمنية وقضائية، طغت عليها ملفات العلاقات الخارجية، العمل التشريعي، وإحياء عدد من الذكريات الوطنية.* كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطنييشرف على حفل تخرج الدورة الثانية لنظار الأمن في اختصاصات شبه طبية، داعياً إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الأمني الطبي واحترام حقوق الإنسان.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجيشارك في أشغال الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكوماتبأديس أبابا، ويؤكد التزام تونس بدعم جهود تحقيق الأمن والتنمية في إفريقيا.* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تختار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.* اختتام قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ووزير الخارجية يجدد موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية.* المجلس الوطني للحزب الجمهوري يدعو إلى “حوار وطني جامع” إثر تداوله في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.* الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد عدد من إطاراتها في العملية الإرهابية ببلاريجيا (2014).يقدم “الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة” بالشراكة مع* تسجيل تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال جانفي 2026.* وزير الشؤون الدينيةيعلن برمجة نحو 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان.* رئيس مجلس نواب الشعبيجري لقاءات دبلوماسية مع سفيري الهند والسودان.* لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم التسويق عبر المنصات الرقمية.* رئيس الجمهوريةيؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن عدداً من المرافق العمومية لا تُدار على الوجه المطلوب.* تفكيك وفاقين إجراميين ينشطان في تبييض الأموال وترويج المخدرات.* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع بخصوص مقترح قانون إحداث المحكمة الدستورية.* إحياء الذكرى الحادية عشرة للعملية الإرهابية ببولعابة (2015).* رئيس الجمهورية يجري مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الجزائريوالرئيس المصريلتبادل التهاني بحلول شهر رمضان.* مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة يوم 10 مارس للنظر في مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة.* وزير الدفاع الوطنييدشن جزءاً من مشروع سكني عسكري بصفاقس ويتفقد المستشفى العسكري الجامعي.* نشر قائمات أعضاء مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجانه للدورة النيابية 2025-2026.* الإفراج عن عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة مع تأجيل النطق بالحكم.* الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن النائبلمدة 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.* تسليم ثلاثة مساكن اجتماعية بساقية الزيت لفائدة جرحى الثورة من منظوري مؤسسة “فداء”.* وزارة الداخلية توضح وضعية الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار برنامج تدعيم البلديات، وتؤكد تجديد عقودهم لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، مع التنسيق للنظر في إمكانية ترسيمهم.