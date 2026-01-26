Babnet   Latest update 08:27 Tunis

اقتحام معهد الزهروني بساطور: الاعتداء على أستاذ وتهديد آخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69770ad111be04.12101282_opnqemklifjgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 07:33
      
تعرض معهد الزهروني، الكائن بجهة الزهروني، إلى حادثة خطيرة تمثلت في اقتحام أحد الغرباء عن المؤسسة التربوية لفضاء المعهد وهو يحمل ساطورًا، ما أسفر عن الاعتداء على أستاذ رياضيات وتهديد أستاذ ثانٍ، وفق ما تم تأكيده على موجات إذاعة الجوهرة.

وأفاد عبد القادر بريكة، أستاذ رياضيات بالمعهد، خلال مداخلته الإذاعية، أنّ الحادثة جدّت صباح يوم الجمعة، عندما اقتحم شخص غريب عن المعهد المؤسسة خلال حصة دراسية، محدثًا حالة من الفوضى أمام قاعة الدرس، قبل أن يعمد إلى الاعتداء عليه بالعنف الجسدي.


وأوضح بريكة أنّه تدخل في البداية على اعتبار أن المعني بالأمر تلميذ، غير أنّه تبيّن لاحقًا أنّه ليس منتميا إلى المعهد، مضيفًا أنّ المعتدي استلّ ساطورًا من حقيبته وحاول الاعتداء عليه، لولا تدخل بعض الحاضرين، قبل أن يلوذ بالفرار، ويقوم لاحقًا بتهديد أستاذ ثانٍ داخل مدرج المعهد.


وأشار المتحدّث إلى أنّه تم لاحقًا التثبت من هوية المعتدي، ليتبيّن أنّه شخص معروف بانحرافه، خارج من مؤسسة إصلاحية، ويتردّد على محيط المعهد، مستغلًا غياب الحراسة.

وبيّن الأستاذ المتضرر أنّه تم تقديم ثلاث شكاوى، الأولى في حق المعتدي، والثانية بخصوص الاعتداء الشخصي، والثالثة لفائدة زميله الذي تم تهديده، مؤكّدًا أنّ الدروس توقفت بالمعهد منذ ظهر يوم الجمعة، في انتظار توفير شروط السلامة.

وفي السياق ذاته، دعا عبد القادر بريكة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات التربوية، وتوفير حراسة قارة ووسائل اتصال مباشرة بالأمن، خاصة في المناطق التي تشهد تجاوزات متكررة واعتداءات على حرمة المؤسسات التعليمية.

وقد خلّفت الحادثة حالة من الخوف والاستياء في صفوف الإطار التربوي والتلاميذ، وسط مطالب متزايدة بتحرك عاجل من السلط المعنية لضمان حماية الأساتذة والتلاميذ، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة داخل الفضاءات التربوية.
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
