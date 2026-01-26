اقتحام معهد الزهروني بساطور: الاعتداء على أستاذ وتهديد آخر

تعرض، الكائن بجهة، إلى حادثة خطيرة تمثلت في، ما أسفر عن، وفق ما تم تأكيده على موجاتوأفاد، أستاذ رياضيات بالمعهد، خلال مداخلته الإذاعية، أنّ الحادثة جدّت، عندما اقتحم شخص غريب عن المعهد المؤسسة خلال حصة دراسية، محدثًا حالة من الفوضى أمام قاعة الدرس، قبل أن يعمد إلىوأوضح بريكة أنّه، غير أنّه تبيّن لاحقًا أنّه، مضيفًا أنّ المعتدي، لولا تدخل بعض الحاضرين، قبل أن يلوذ بالفرار، ويقوم لاحقًا بتهديدوأشار المتحدّث إلى أنّه تم لاحقًا، ليتبيّن أنّه، ويتردّد على محيط المعهد، مستغلًا غياب الحراسة.وبيّن الأستاذ المتضرر أنّه، الأولى في حق المعتدي، والثانية بخصوص الاعتداء الشخصي، والثالثة لفائدة زميله الذي تم تهديده، مؤكّدًا أنّ، في انتظار توفير شروط السلامة.وفي السياق ذاته، دعا عبد القادر بريكة إلى، وتوفير، خاصة في المناطق التي تشهدوقد خلّفت الحادثةفي صفوف الإطار التربوي والتلاميذ، وسط مطالب متزايدةلضمان حماية الأساتذة والتلاميذ، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة داخل الفضاءات التربوية.