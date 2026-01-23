من هو سكبان



أصل الكلمة



تأسيس السكبان



تفسير آخر



في الاستعمال الحقيقي، تُعدّكلمة متداولة في اللهجة التونسية، يُقصد بها تحقير الشخص وتُستعمل دون تحفّظ.هممن أصولفيالتركية القديمة. في البداية، كان هذا المصطلح يشير إلى، وخاصة تلك التي لا تمتلك، لكنه أصبح لاحقًا يُطلق على أيأي من. لم يكن السكبان مخلصين للدولة العثمانية فقط، بل كانوا موالين لأي جهة تدفع لهم، أي أنهم عُرفوا بـ، ومن هناك أُطلقت الكلمة علىتعود أصول السكبان إلى بداية، حيث كان السكبان يرافقونفي، ثم تكونت منهملا سيما في. ثم استُخدموا في نطاق أوسع كـ. أُلغي تشكيل السكبان في أعقاب القضاء علىفي عهدسنةأصل كلمةلفظ(إيراني قديم) معناه، حيثمعناها، ومعناها، ويرأسهمأي. وقيل إنها محرفة لكلمةوهي كلمةالذيتأسستخلال عهدكجزء منللسلطان أثناء. وظلت فرقة مستقلة حتى عهد، حيث قام سنةبدمجهم في صفوفلكبح جماح. في ذلك الوقت، كان عددهم يتراوح بين، بينما تم الاحتفاظ بـمنهم خصيصًا لخدمة السلطان في الصيد.في عهد، تم تنظيم جميع وحدات السكبان ضمنداخل الإنكشارية، لتصبحمن الفيلق. كان أفرادها يشاركون في، ويدرّبون، ويعملون فيالمخصصة للفرقة، كما كانوا يشاركون فيجنبًا إلى جنب مع الإنكشارية.حسبهو نسبة إلىفيفي العهد العثماني، نسبة إلىعاصمةوأكبر مدنها. أصبحت مستوطنة مهمة في ظل، ولاحقًا في ظلالتي حكمت المدينة لأكثر من. في عام، عقب، ضُمت سكوبيه إلى. وأصبحت جزءًا منبعد، وبعدأصبحت عاصمة. في عامدمرالمدينة، ثم أُعيد بناؤها إلى حد كبير بمساعدة دولية. وأصبحت سكوبيه عاصمةعام