منوبة: إسناد أشغال تكتيم أسطح 8 قاعات درس أغلقت مؤقتا بسبب الامطار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 22:23 قراءة: 1 د, 30 ث
      
 أسندت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة لمقاولة صغرى أشغال تنظيف وتكتيم أسطح 8 قاعات أُغلقت وقتيا بسبب تسرب مياه الامطار من أسقفها، على أن تنطلق الاشغال فور جفافها من المياه، وفق المندوب الجهوية للتربية فوزي المرابط.
وأوضح المرابط، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ هذا الإجراء يأتي تبعا للأمطار الغزيرة الأخيرة التي أثّرت على أسقف عدد من القاعات التي أُغلقت بمدارس أبو القاسم الشابي بمنوبة، وشاكر 2 بدوار هيشر، والنجاح والدخيلة بطبربة، والجديدة القديمة والفوز بالجديدة، و02 مارس بالمرناقية، مع إقرار التدخل العاجل بها في انتظار تجفيفها والانطلاق في الاشغال.
ولفت إلى أنه تمّ توزيع التلاميذ، واستغلال فضاءات التحضيري التي تدرس نصف وقت فقط، والتدخّل في قاعة بمدرسة نهج البلدية بمنوبة بصيانة الشبكة الكهربائية، دون أن يؤثر ذلك على الدروس التي استؤنفت أمس الخميس بكافة المؤسسات التربوية بالجهة.

هذا وتسبّبت الأمطار الأخيرة في ركود المياه بساحات المؤسسات التربويّة ما تطلب تدخل الحماية المدنية والبلديات والمندوبية الجهوية للتربية لشفط المياه من داخلها ومن محيطها أيضا، لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الدروس، اذ شملت التدخلات نحو 12 مؤسسة تربوية بمنوبة والمرناقية وطبربة ودوار هيشر والبطان.
كما قامت المندوبيّة بمسح شامل للمؤسسات والقاعات، وتحديد التدخلات الضرورية سواء العاجلة او متوسطة المدى، خاصة وأن عددا من المدارس مبرمجة للتهيئة وإعادة بناء قاعات تنطلق اشغال بعضها في نهاية فيفري القادم، وفق ذات المصدر.
وأشار المندوب إلى أنّ بنية بعض القاعات قد اهترأت خاصة وأنّ بناءها يعود إلى عشرات السنوات، ومنها ما يعود الى فترة ما قبل الاستقلال بما يفسّر عدم مقاومتها للعوامل المناخية وحاجتها اما لتهيئة او إعادة بناء، وهو ما أخذته المندوبية بعين الاعتبار، على غرار اتخاذ قرار نهائي بغلق قسم بمدرسة شاكر 2 بدوار هيشر وتوزيع التلاميذ على اقسام أخرى، وقد يتم اللجوء إلى تركيز قاعة جاهزة إن اقتضى الأمر.

وأشار المرابط الى قيامه ووالي الجهة محود شعيب بعدد من الزيارات، مع التأكيد على استحثاث أشغال بعض المشاريع المتواصلة، وتعهّد الشبكة الكهربائية وضمان سلامة التلاميذ، معتبرا أن الاستعداد لموسم الامطار بالمؤسسات التربوية يشمل تفقد حالة الاسقف وتنظيفها وتعهّد قنوات تصريف مياه الامطار.
Babnet
