كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ... المنتخب التونسي في مواجهة حاسمة أمام تنزانيا من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي
يسعى المنتخب التونسي لكرة القدم إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، عندما يواجه نظيره منتخب تنزانيا غدًا الثلاثاء، انطلاقًا من الساعة 17:00، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
ويدخل منتخب نسور قرطاج اللقاء بطموح تحقيق فوزه الثاني في الدور الأول، بعد بداية موفّقة أمام أوغندا (3-1)، قبل الهزيمة المثيرة أمام نيجيريا (2-3)، في مباراة شهدت مردودًا باهتًا في أغلب فتراتها، قابلته استفاقة متأخرة في الدقائق العشرين الأخيرة.
ومن المنتظر أن يعود الناخب الوطني سامي الطرابلسي إلى اعتماد الخطة التكتيكية 4-3-3، التي حقق بها الفوز في الجولة الافتتاحية، وذلك بعد فشل الرسم 3-5-2 أمام نيجيريا. كما يُرجّح أن يعوّض محمد علي بن رمضان المصاب، اللاعب سيباستيان تونكتي على الجهة اليسرى، إثر تألقه اللافت، مع إمكانية التعويل على إسماعيل الغربي كورقة هجومية خلال الشوط الثاني.
ورغم أن التعادل يكفي المنتخب التونسي لضمان وصافة المجموعة، فإن الإطار الفني واللاعبين مطالبون باللعب من أجل الانتصار، من أجل استعادة الثقة ودخول الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة، خاصة في ظل فارق الخبرة والتجربة مقارنة بالمنتخب التنزاني، المصنّف 112 عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومنذ نسخة الغابون 2017، لم ينجح المنتخب التونسي في تحقيق انتصارين خلال دور المجموعات، وهو ما يجعل مواجهة الغد فرصة حقيقية لكسر هذا الرقم، والعودة إلى الواجهة القارية التي غاب عنها منذ دورة مصر 2019.
في المقابل، يدخل منتخب نجوم الأمة المباراة بطموح صنع المفاجأة، بعد أداء مشجّع في الجولتين السابقتين، حيث خسر بصعوبة أمام نيجيريا (1-2)، ثم تعادل مع أوغندا (1-1) بعد أن كان متقدّمًا في النتيجة. ويأمل التنزانيون في تحقيق أول انتصار لهم في النهائيات والتأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم الأربع.
ويعتمد المنتخب التنزاني على الانسجام الجماعي أكثر من الأسماء اللامعة، مع بروز عناصر مثل سايمون مسوفا (الطلبة العراقي)، ألي ساماتا (لوهافر الفرنسي)، جون كليفين (ألبورغ الدنماركي)، إضافة إلى نوفاتوس ميروشي لاعب غوزتيبي التركي، الأعلى قيمة تسويقية في صفوف الفريق.
وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين إلى نوفمبر 2020 ضمن تصفيات كأس إفريقيا، حيث تعادلا (1-1) في دار السلام، بعد فوز تونس ذهابًا (1-0) في رادس.
نتائج وترتيب المجموعة الثالثة
الجولة الأولى – الثلاثاء 23 ديسمبر 2025* نيجيريا – تنزانيا: 2-1
* تونس – أوغندا: 3-1
الجولة الثانية – السبت 27 ديسمبر 2025* تنزانيا – أوغندا: 1-1
* نيجيريا – تونس: 3-2
الجولة الثالثة – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025* تونس – تنزانيا: 17:00
* نيجيريا – أوغندا: 17:00
| الترتيب | المنتخب | ن | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ------- | - | - | - | - | -- | ---- |
| 1 | نيجيريا | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | تونس | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | تنزانيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | أوغندا | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.
