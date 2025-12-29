كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ... المنتخب التونسي في مواجهة حاسمة أمام تنزانيا من أجل بلوغ الدور ثمن النهائي

يسعى المنتخب التونسي لكرة القدم إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، عندما يواجه نظيره منتخب تنزانيا غدًا الثلاثاء، انطلاقًا من الساعة 17:00، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



ويدخل منتخب نسور قرطاج اللقاء بطموح تحقيق فوزه الثاني في الدور الأول، بعد بداية موفّقة أمام أوغندا (3-1)، قبل الهزيمة المثيرة أمام نيجيريا (2-3)، في مباراة شهدت مردودًا باهتًا في أغلب فتراتها، قابلته استفاقة متأخرة في الدقائق العشرين الأخيرة.



نتائج وترتيب المجموعة الثالثة



الجولة الأولى – الثلاثاء 23 ديسمبر 2025



الجولة الثانية – السبت 27 ديسمبر 2025



الجولة الثالثة – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025



ومن المنتظر أن يعود الناخب الوطنيإلى اعتماد الخطة التكتيكية، التي حقق بها الفوز في الجولة الافتتاحية، وذلك بعد فشل الرسمأمام نيجيريا. كما يُرجّح أن يعوّضالمصاب، اللاعبعلى الجهة اليسرى، إثر تألقه اللافت، مع إمكانية التعويل علىكورقة هجومية خلال الشوط الثاني.ورغم أنالمنتخب التونسي لضمان، فإن الإطار الفني واللاعبين مطالبون باللعب من أجل، من أجل استعادة الثقة ودخول الأدوار الإقصائية بمعنويات مرتفعة، خاصة في ظل فارق الخبرة والتجربة مقارنة بالمنتخب التنزاني، المصنّفحسب تصنيفومنذ نسخة، لم ينجح المنتخب التونسي في تحقيق انتصارين خلال دور المجموعات، وهو ما يجعل مواجهة الغد فرصة حقيقية لكسر هذا الرقم، والعودة إلى الواجهة القارية التي غاب عنها منذفي المقابل، يدخل منتخبالمباراة بطموح صنع المفاجأة، بعد أداء مشجّع في الجولتين السابقتين، حيث خسر بصعوبة أمام نيجيريا (1-2)، ثم تعادل مع أوغندا (1-1) بعد أن كان متقدّمًا في النتيجة. ويأمل التنزانيون في تحقيقوالتأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتهم الأربع.ويعتمد المنتخب التنزاني علىأكثر من الأسماء اللامعة، مع بروز عناصر مثل(الطلبة العراقي)،(لوهافر الفرنسي)،(ألبورغ الدنماركي)، إضافة إلىلاعب غوزتيبي التركي، الأعلى قيمة تسويقية في صفوف الفريق.وتعود آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين إلىضمن تصفيات كأس إفريقيا، حيث تعادلا (1-1) في دار السلام، بعد فوز تونس ذهابًا (1-0) في رادس.* نيجيريا – تنزانيا:* تونس – أوغندا:* تنزانيا – أوغندا:* نيجيريا – تونس:* تونس – تنزانيا:* نيجيريا – أوغندا:| الترتيب | المنتخب | ن | ف | ت | ه | له | عليه || ------- | ------- | - | - | - | - | -- | ---- || 1 | نيجيريا | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 || 2 | تونس | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 || 3 | تنزانيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 || 4 | أوغندا | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني، إضافة إلىتحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.