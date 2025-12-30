سامي الطرابلسي: سنواجه تنزانيا من أجل الفوز وليس التعادل

قال سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي، إن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الفوز أمام منتخب تنزانيا، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة بالمغرب، مؤكداً أن نسور قرطاج لن يلعبوا من أجل التعادل رغم أنه يكفي لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.



وتحتل تونس المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا التي ضمنت تأهلها، في حين يكفي المنتخب التونسي التعادل لمرافقة نيجيريا إلى الدور المقبل، بينما تلتقي نيجيريا في التوقيت ذاته مع أوغندا التي تملك نقطة واحدة، مثلها مثل تنزانيا.



وأوضح الطرابلسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين، أن مواجهة تنزانيا تكتسي أهمية قصوى لحسم بطاقة التأهل، مشدداً على أن جميع المنتخبات المشاركة تستحق الاحترام ولا يمكن الاستهانة بأي منافس. وأضاف:وبخصوص الهزيمة أمام نيجيريا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، أفاد الطرابلسي بأن الإطار الفني عقد جلسة مباشرة مع اللاعبين بعد اللقاء، تم خلالها التأكيد على ضرورة تجاوز المباراة بكل إيجابياتها وسلبياتها والتركيز الذهني الكامل على مواجهة تنزانيا. واعتبر أن خسارة أكثر من 80 بالمائة من الثنائيات خلال تلك المباراة رجّحت كفة المنافس، ما حال دون تطبيق الخطة التكتيكية كما يجب.وأشار مدرب المنتخب الوطني إلى أن التحضير لمباراة تنزانيا انطلق من آخر 20 دقيقة في مواجهة نيجيريا، حين نجح الفريق في العودة من تأخر بثلاثية نظيفة إلى تقليص الفارق، مؤكداً أن تلك ردة الفعل تعكس قدرة المنتخب على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.وفي تعليقه على الانتقادات التي طالته عقب الهزيمة، شدد الطرابلسي على أن الوقت لا يسمح بالانشغال بها، موضحاً أن تركيزه الكامل موجّه نحو المباراة المقبلة، ومبرزاً أن الانتصار يُنسب للجميع، في حين يتحمل المدرب وحده مسؤولية الإخفاق.كما تطرّق إلى إشراكفي الدقائق الأخيرة أمام نيجيريا، مؤكداً أن سياسته تقوم على منح الفرصة لكل لاعب قادر على تقديم الإضافة، ومضيفاً أن العناصر الشابة تمثل مصدر فخر وسيكون لكل منها موقعه داخل المنتخب الوطني.