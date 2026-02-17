Babnet   Latest update 11:39 Tunis

وزير التربية يتعهد بوضع برنامج خاص لصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2477463709.96446504_hpjimoqglefnk.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 11:39
      
تعهد وزير التربية نور الدين النّوري، خلال زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء الى ولاية جندوبة، بوضع برنامج خاص واستثنائي وسريع لصيانة المؤسسات المتضررة من التقلبات المناخية التي شهدتها الجهة في الفترة الأخيرة سواء المتعلقة بالتساقطات المطرية او بالرياح.

وأوضح أن وزارة التربية ستعتمد في هذا البرنامج صيغة التفاوض المباشر باعتباره الأكثر فعالية لمعالجة ما تمت معاينته من تصدعات في الجدران والاسقف ومن صيانة لعدد من المعدات او تجديدها والأكثر سرعة، معتبرا ان هذه الصيغة فرضتها مستجدات طبيعية وحاجة التلاميذ والمدرسين لإصلاحها وإعادة صيانتها.


واقرّ الوزير في تصريح اعلامي بتراجع وضعية البنية التحتية بعدد من المؤسسات التربية بولاية جندوبة وهو ما استوجب في نظره، إقرار البرنامج الاستثنائي مع تفعيل المشاريع القائمة وتوفير ضمانات استكمالها وادخالها حيز الاستغلال وفق الأولويات.


وفي ردّ على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء حول ما اذا اقرت وزارة التربية خطة لمعالجة تدني نسب النجاح في الباكالوريا بولاية جندوبة، اكّد الوزير وجود خطة تعمل الوزارة على تجسيدها ومن اهم ملامحها فتح حوار افقي مع المتفقدين والمدرسين والاولياء وتشبيك علاقاتهم مع غيرهم في جهات أخرى وتوفير المستلزمات الرقمية لشدّ التلميذ للمؤسسة التربوية اكثر وتوفير اطر متنوعة قادرة على تطوير مهاراته وقدراته الفكرية والعلمية، متوقعا ان تساهم هذه الخطة في تحسين النتائج المدرسية بولاية جندوبة.

وكان الوزير قد عاين صحبة والي جندوبة وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين بعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني بمعهد خير الدين باشا بمعتمدية بوسالم، التصدعات التي طالت عددا من جدران القاعات والاسقف وارتفاع معدل الرطوبة ووضع البنية التحتية في ذات المعهد وكذلك المدرسة الإعدادية الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان والمعهد الثانوي فرحات حشاد بمعتمدية غار الدماء في انتظار ان يعاين مساء اليوم عددا من المؤسسات التربوية بمعتمديتي عين دراهم وطبرقة والتحادث مع مكونات من الإداريين والمدرسين والتلاميذ والعملة.
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
