Babnet   Latest update 23:14 Tunis

قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c1c780c423a6.98236477_qgeijohfmpnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 22:20 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أسدل الستار مساء الأحد على مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، لتتحدد بذلك هوية الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في المسابقتين.

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية:

* الثنائي المصري: بيراميدز والأهلي

* الثنائي المغربي: نهضة بركان والجيش الملكي
* الهلال السوداني
* صن داونز الجنوب إفريقي
* الترجي التونسي
* الملعب المالي



المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

كما حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية، وهي:

* الثنائي المصري: الزمالك والمصري البورسعيدي
* الثنائي الجزائري: اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد
* الثنائي المغربي: أولمبيك آسفي والوداد الرياضي
* أوتوهو الكونغولي
* اتحاد مانيما (من دوري الكونغو الديمقراطية)

موعد سحب القرعة

أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "X"، بأن مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية سيستضيف مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري على الساعة الواحدة ظهرًا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323724

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
16°-12
17°-12
21°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>