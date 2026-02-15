قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





All eight are in.



We present to you the 2025–26 #TotalEnergiesCAFCL quarterfinalists. pic.twitter.com/HO4FmFLYfe — TotalEnergies CAFCL & CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 15, 2026

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية



موعد سحب القرعة



أسدل الستار مساء الأحد على مباريات دور المجموعات لمسابقتيلكرة القدم لموسم، لتتحدد بذلك هوية الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في المسابقتين.ضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية:* الثنائي المصري:* الثنائي المغربي:كما حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية، وهي:* الثنائي المصري:* الثنائي الجزائري:* الثنائي المغربي:(من دوري الكونغو الديمقراطية)أفاد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة، بأن مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية سيستضيف مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك يوم الثلاثاءالجاري على الساعة