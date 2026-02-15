قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
أسدل الستار مساء الأحد على مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، لتتحدد بذلك هوية الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في المسابقتين.
المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقياضمت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية:
* الثنائي المصري: بيراميدز والأهلي
* الثنائي المغربي: نهضة بركان والجيش الملكي
* الهلال السوداني
* صن داونز الجنوب إفريقي
* الترجي التونسي
* الملعب المالي
المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقيةكما حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الثمانية لمسابقة كأس الكونفدرالية، وهي:
* الثنائي المصري: الزمالك والمصري البورسعيدي
* الثنائي الجزائري: اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد
* الثنائي المغربي: أولمبيك آسفي والوداد الرياضي
* أوتوهو الكونغولي
* اتحاد مانيما (من دوري الكونغو الديمقراطية)
موعد سحب القرعةأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "X"، بأن مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية سيستضيف مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري على الساعة الواحدة ظهرًا.
