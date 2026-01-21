Babnet   Latest update 06:42 Tunis

عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في طريقها إلى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 06:42 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أكد عامر بحبة، الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، أن المجال الجوي لا يزال مفتوحًا لوصول سلسلة من المنخفضات الجوية الجديدة إلى تونس، مرجّحًا أن تحمل صبغة أطلسية بداية من يوم الخميس وخلال نهاية الأسبوع.

وأوضح بحبة أن المنخفضات المرتقبة ستكون كلاسيكية وسريعة التحرك من الغرب إلى الشرق، مطمئنًا إلى استبعاد تكرار السيناريو الاستثنائي الذي شهدته ولاية نابل مؤخرًا. وبيّن أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون في المجمل من متوسطة إلى طيبة، وتتراوح غالبًا بين 1 و30 مليمترًا، دون بلوغ مستويات قياسية.


وبخصوص التوقعات الحينية لصبيحة اليوم الأربعاء، أفاد بحبة، في تصريح إذاعي، بأن التأثيرات ستكون ناتجة عن رجوعات شرقية تشمل أساسًا شمال تونس الكبرى وبنزرت وولاية نابل، مع إمكانية تسجيل كميات محترمة محليًا نظرًا إلى تشبّع التربة بالمياه. وأضاف أن الطقس سيتحوّل تدريجيًا بداية من الخميس لاستقبال التيارات الغربية، ما سيوسّع نطاق الأمطار ليشمل الشمال الغربي، خصوصًا طبرقة وجندوبة وباجة والكاف.


وأشار الخبير إلى أن محطة الرصد بفندق الجديد سجّلت رقمًا قياسيًا وتاريخيًا خلال الـ36 ساعة الماضية قُدّر بنحو 396 مليمترًا، وهو مستوى يقارب فيضانات سنة 1959 ويتجاوز معدلات أمطار سنوات كاملة في بعض المناطق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322252

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
16°-10
14°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>