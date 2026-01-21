عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في طريقها إلى تونس

أكد، الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، أنلوصولإلى تونس، مرجّحًا أن تحملبداية منوخلالوأوضح بحبة أن المنخفضات المرتقبة ستكونمن الغرب إلى الشرق، مطمئنًا إلىالذي شهدته ولاية نابل مؤخرًا. وبيّن أنستكون في المجمل، وتتراوح غالبًا بين، دون بلوغ مستويات قياسية.وبخصوص، أفاد بحبة، في تصريح إذاعي، بأن التأثيرات ستكون ناتجة عنتشمل أساسًا، مع إمكانية تسجيلنظرًا إلى. وأضاف أن الطقس سيتحوّل تدريجيًا بداية منلاستقبال، ما سيوسّع نطاق الأمطار ليشمل، خصوصًاوأشار الخبير إلى أنسجّلتخلالقُدّر بنحو، وهو مستوىويتجاوزفي بعض المناطق.