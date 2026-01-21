عامر بحبة: منخفضات أطلسية جديدة في طريقها إلى تونس
أكد عامر بحبة، الأستاذ المُبرّز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ، أن المجال الجوي لا يزال مفتوحًا لوصول سلسلة من المنخفضات الجوية الجديدة إلى تونس، مرجّحًا أن تحمل صبغة أطلسية بداية من يوم الخميس وخلال نهاية الأسبوع.
وأوضح بحبة أن المنخفضات المرتقبة ستكون كلاسيكية وسريعة التحرك من الغرب إلى الشرق، مطمئنًا إلى استبعاد تكرار السيناريو الاستثنائي الذي شهدته ولاية نابل مؤخرًا. وبيّن أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون في المجمل من متوسطة إلى طيبة، وتتراوح غالبًا بين 1 و30 مليمترًا، دون بلوغ مستويات قياسية.
وبخصوص التوقعات الحينية لصبيحة اليوم الأربعاء، أفاد بحبة، في تصريح إذاعي، بأن التأثيرات ستكون ناتجة عن رجوعات شرقية تشمل أساسًا شمال تونس الكبرى وبنزرت وولاية نابل، مع إمكانية تسجيل كميات محترمة محليًا نظرًا إلى تشبّع التربة بالمياه. وأضاف أن الطقس سيتحوّل تدريجيًا بداية من الخميس لاستقبال التيارات الغربية، ما سيوسّع نطاق الأمطار ليشمل الشمال الغربي، خصوصًا طبرقة وجندوبة وباجة والكاف.
وأشار الخبير إلى أن محطة الرصد بفندق الجديد سجّلت رقمًا قياسيًا وتاريخيًا خلال الـ36 ساعة الماضية قُدّر بنحو 396 مليمترًا، وهو مستوى يقارب فيضانات سنة 1959 ويتجاوز معدلات أمطار سنوات كاملة في بعض المناطق.
