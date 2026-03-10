تحديد جلسة 12 مارس لمحاكمة المحامي سيف الدين مخلوف
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تحديد جلسة 12 مارس كموعد نهائي لمحاكمة المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف.
وشهدت الجلسة حضور عشرات المحامين، حيث قدم عدد منهم إعلامات نيابة في حق مخلوف، مطالبين بـمزيد التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
ومن جانبه تمسك سيف الدين مخلوف بأقواله السابقة بخصوص القضية المعروضة.
وتتعلق القضية بشكاية تقدمت بها عبير موسي ضد النائب السابق والمحامي سيف الدين مخلوف، اتهمته فيها بتعنيفها.
