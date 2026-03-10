مطالب تتعلق بتفعيل اتفاق 2023



تحركات احتجاجية مبرمجة



دعوة إلى استئناف الحوار



أعلن عضو، منتصر بن رمضان، اليوم، عن تنفيذ، احتجاجا على ما اعتبره، داعيا وزارة التربية إلىوأوضح بن رمضان، في مداخلة ببرنامج، أن القرار جاء عقب، حيث تم تقييم الوضع داخل القطاع، إلى جانب دراسةالتي تم تنفيذها أياموأكد بن رمضان أن مطالب الأساتذة، بل تتعلق أساسابين الحكومة والطرف النقابي، وتنص علىبقيمةوأشار إلى أنمع الطرف النقابي، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلىوبيّن عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المسار الاحتجاجي الذي أقرته الهيئة الإدارية، بل يشمل أيضا، على أن تختتم بـوأكد بن رمضان أن هذه التحركات تهدف إلىوفي ختام تصريحه، شدد بن رمضان على أن الطرف النقابيبقدر ما يطالبكما أكد أن، لكنهم متمسكون في المقابل، داعيا وزارة التربية إلى