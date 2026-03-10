Babnet   Latest update 13:40 Tunis

الصالون الجهوي للابتكارات العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي يوم 13 مارس 2026 بمحضنة المؤسسات بالمهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aff9282c17b5.72220780_mkjflgoiepnqh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 13:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وجمعية الفكر الوطني الحر، الصالون الجهوي للابتكارات العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بالمدارس الاعدادية والمعاهد تحت شعار " نبتكر اليوم لنحمي الغد " وذلك يوم الجمعة 13 مارس الجاري بمحضنة المؤسسات بالمهدية

ويأتي تنظيم هذا الصالون في اطار دعم روح الابداع لدى التلاميذ وتعزيز الثقافة التكنولوجية في المؤسسات التربوية


وتهدف هذه التظاهرة العلمية الى تنمية مهارات الابتكار والابداع لدى التلاميذ وتشجيعهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية وحماية البيئة وبناء مستقبل أفضل


ويتضمن البرنامج معرض الابتكارات التلمذية ومعرض الروبوتات وورشة الذكاء الاصطناعي وورشة الأدوات الرقمية وورشة الزراعة المائية وورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325128

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
18°-10
20°-10
18°-9
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>