الصالون الجهوي للابتكارات العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي يوم 13 مارس 2026 بمحضنة المؤسسات بالمهدية

تنظم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وجمعية الفكر الوطني الحر، الصالون الجهوي للابتكارات العلمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بالمدارس الاعدادية والمعاهد تحت شعار " نبتكر اليوم لنحمي الغد " وذلك يوم الجمعة 13 مارس الجاري بمحضنة المؤسسات بالمهديةويأتي تنظيم هذا الصالون في اطار دعم روح الابداع لدى التلاميذ وتعزيز الثقافة التكنولوجية في المؤسسات التربويةوتهدف هذه التظاهرة العلمية الى تنمية مهارات الابتكار والابداع لدى التلاميذ وتشجيعهم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية وحماية البيئة وبناء مستقبل أفضلويتضمن البرنامج معرض الابتكارات التلمذية ومعرض الروبوتات وورشة الذكاء الاصطناعي وورشة الأدوات الرقمية وورشة الزراعة المائية وورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد