مدريد تنتقد صمت برلين أمام ترامب: أوروبا تريد قادة مستقلين لا "تابعين"

دعوة لتعزيز الاستقلالية الأوروبية



انتقادات لغياب موقف أوروبي من ضرب إيران



خلفية التوتر



انتقدتموقف المستشار الألمانيخلال لقائه بالرئيس الأمريكيفي البيت الأبيض، معتبرة أن صمته إزاء التصريحات الحادة التي وجهها ترامب إلى مدريد يعكسوقالت دياز في تصريحات لمجلةإن موقف ميرتس يدخل في إطار ما وصفته بـ، مضيفة أنوأضافت: "أوروبا بحاجة إلى قادة، وليس إلى تابعين يعبدون ترامب".وربطت المسؤولة الإسبانية ما اعتبرته مسايرة من ميرتس لسياسات ترامب بما وصفته بـ، داعية إلى تعزيزوأكدت في هذا السياق ضرورة العمل علىوتقليص الاعتماد التكنولوجي والمالي ومجال الطاقة على كل من، مشيرة إلى أن أوروبا بحاجة إلىكما أعربت دياز عن، ومن بينهم ميرتس، عن إدانة الضرباتوقالت إن أي قائد أوروبي مطالب بـ، مذكّرة بأنيحدد المعايير المرتبطة بشرعية الحروب.وجاءت هذه الانتقادات بعد أيام من، عقب رفض مدريد السماح باستخداممن قبل القوات الأمريكية في العمليات العسكرية ضد إيران.وخلال اللقاء الذي جمع ميرتس بترامب في، أشار مراقبون إلى أن الموقف الألماني اتسم بـ، حيث لم يعارض المستشار تصريحات ترامب أمام وسائل الإعلام، مفضلا معالجة الخلافات في لقاءات خاصة، بحسب تقرير لمجلة Politico.ورغم حدة الانتقادات، أكدت دياز أن الخلافات الراهنة، معربة عن ثقتها في قدرة البلدين على