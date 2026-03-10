Babnet   Latest update 07:10 Tunis

مدريد تنتقد صمت برلين أمام ترامب: أوروبا تريد قادة مستقلين لا "تابعين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afad63d49515.59795602_mnhkoqpilfjeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 06:04 قراءة: 1 د, 27 ث
      
انتقدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، معتبرة أن صمته إزاء التصريحات الحادة التي وجهها ترامب إلى مدريد يعكس تقاعسا سياسيا.

وقالت دياز في تصريحات لمجلة Politico إن موقف ميرتس يدخل في إطار ما وصفته بـ "الجهل بكيفية التعامل مع اللحظة التاريخية الراهنة"، مضيفة أن أوروبا اليوم بحاجة إلى قادة مستقلين وليس إلى تابعين.


وأضافت: "أوروبا بحاجة إلى قادة، وليس إلى تابعين يعبدون ترامب".


دعوة لتعزيز الاستقلالية الأوروبية

وربطت المسؤولة الإسبانية ما اعتبرته مسايرة من ميرتس لسياسات ترامب بما وصفته بـ الضعف الاقتصادي الشديد في ألمانيا، داعية إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وأكدت في هذا السياق ضرورة العمل على تعزيز الصناعة الأوروبية وتقليص الاعتماد التكنولوجي والمالي ومجال الطاقة على كل من الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن أوروبا بحاجة إلى استعادة استقلالية قرارها.

انتقادات لغياب موقف أوروبي من ضرب إيران

كما أعربت دياز عن خيبة أملها من إحجام عدد من القادة الأوروبيين، ومن بينهم ميرتس، عن إدانة الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت إن أي قائد أوروبي مطالب بـ موقف واضح دفاعا عن القانون الدولي، مذكّرة بأن ميثاق الأمم المتحدة يحدد المعايير المرتبطة بشرعية الحروب.

خلفية التوتر

وجاءت هذه الانتقادات بعد أيام من تهديد ترامب بقطع الاتفاقيات التجارية مع إسبانيا، عقب رفض مدريد السماح باستخدام قاعدتي روتا ومورون العسكريتين من قبل القوات الأمريكية في العمليات العسكرية ضد إيران.

وخلال اللقاء الذي جمع ميرتس بترامب في المكتب البيضاوي، أشار مراقبون إلى أن الموقف الألماني اتسم بـ "الصمت المطبق"، حيث لم يعارض المستشار تصريحات ترامب أمام وسائل الإعلام، مفضلا معالجة الخلافات في لقاءات خاصة، بحسب تقرير لمجلة Politico.

ورغم حدة الانتقادات، أكدت دياز أن الخلافات الراهنة لن تؤثر على عمق العلاقات بين إسبانيا وألمانيا، معربة عن ثقتها في قدرة البلدين على تجاوز التوترات الحالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325104

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-10
20°-10
18°-10
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>