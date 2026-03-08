Tunisie : l’économie réelle prospère à contre-courant des planifications officielles de l’Etat

1- Le premier secteur économique du pays : la bureaucratie



2- Les vrais moteurs : l’industrie exportatrice



3- Le déséquilibre structurel du commerce extérieur



4- L’économie administrée contre l’économie réelle



5- L’État obèse étouffe l’investissement privé



6- Les atouts d’une économie qui résiste



7- Une illusion stratégique



8- La vraie réforme reste à faire



En Tunisie, les discours économiques officiels ont souvent une propriété remarquable : ils parlent de stratégie, de planification, de souveraineté productive et d’État stratège. Cela dit, les chiffres, eux, racontent une autre histoire.Le dernier profil économique publié par S&P Global Market Intelligence (40 p. données compilées le 5 mars 2026) offre un instantané précis de la structure productive tunisienne. Dit autrement une radioscopie du modèle économique en œuvre en Tunisie.Et cette radioscopie statistique révèle un paradoxe troublant : les secteurs qui créent réellement la richesse et les exportations du pays ne sont pas ceux que l’État privilégie dans ses politiques économiques et rhétoriques caractérisant les Plans et les stratégies affichées.Autrement dit, l’économie tunisienne fonctionne souvent malgré l’État, et non grâce à lui. Cette même économie avance dans des directions différentes de celles promises par l’État, dans ses planifications discursives et irréalistes, tout compte fait.La première surprise apparaît dans la structure même du produit intérieur brut. Selon les données sectorielles du rapport, le premier secteur par valeur ajoutée en Tunisie est l’administration publique et les services associés, avec, soitAucun autre secteur productif n’atteint ce niveau.Viennent ensuite :5,4 milliards USD (11 % du PIB)2,8 milliards USD (5,7 %)2,8 milliards USD (5,7 %)2,7 milliards USD (5,6 %)2,6 milliards USD (5,2 %)2,1 milliards USD (4,2 %)2,0 milliards USD (4,1 %)1,6 milliard USD (3,2 %)1,5 milliard USD (3,1 %)Ces dix secteurs représentent. Le reste de la valeur ajoutée est à rechercher dansMais ce classement révèle une réalité dérangeante :. Une tragédie qui ne dit pas son nom.Si l’on quitte les comptes nationaux pour observer le commerce extérieur, la hiérarchie change radicalement. La Tunisie est d’abord. Les principaux produits exportés incluent :9,3 % des exportations (≈ 1,9 milliard USD)5,9 % (≈ 1,17 milliard USD)5,5 % (≈ 1,1 milliard USD)4,9 % (≈ 1 milliard USD)4,5 %4,8 %3,7 %1,6 %Ces filières concentrentLa géographie commerciale confirme cette orientation :Autrement dit,Les secteurs industriels –– constituent les véritables générateurs deMais le commerce extérieur tunisien souffre d’un. En 2024 :79,9 milliards de dinars89,9 milliards de dinarsLe pays importe doncCette dépendance provient essentiellement de deux facteurs :Ces deux secteurs alimentent unequi rendent caduques toutes les politiques monétaires basées sur la hausse des taux directeurs. Des politiques monétaires qui pénalisent l’investissement.Le rapport souligne que, ce qui l’expose directementCette situation explique la persistance d’unL’économie tunisienne produit donc, mais resteMais le problème le plus profond est. Malgré des réformes juridiques affichées,et l’influence politique continue deDe nombreux secteurs exigent toujours, notamment dansCes barrières réglementaires produisent des effets bien connus des économistes :Dans ces conditions, les entrepreneurs doivent souvent consacrerÀ cette bureaucratie s’ajoute un second déséquilibre :Selon le rapport,Ce poids limite lesDans le même temps,, ce qui oblige l’État à mobiliserConséquence directe :, ce quiC’est l’un des paradoxes les plus frappants de l’économie tunisienne :Malgré ces contraintes, la Tunisie possèdeCes facteurs expliquent pourquoiMais ils expliquent aussi une réalité moins flatteuse pour les politiques publiques :. Pas du tout en lien aux planifications et slogans disant que le « peuple veut… ».Depuis quinze ans, soit depuis, lesmultiplient lesMais la réalité statistique est plus prosaïque.La croissance repose toujours sur :Lesdonnent une bouée de secours aux, ce qui protège le, un tant soit peu.Autrement dit,Le diagnostic est désormais clair.La Tunisie ne souffre pas d’un. Elle souffre d’unLes statistiques du rapport le montrent :Mais pendant ce temps,Cette contradiction constitue peut-êtreCar dans l’économie mondiale contemporaine,Elle vient deEt tant que les politiques publiques continueront de confondre, la Tunisie restera prisonnière