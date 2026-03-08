Babnet   Latest update 07:45 Tunis

هجوم إيراني جديد على تل أبيب ودول الخليج تتصدى لهجمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 06:21
      
تدخل حرب إسرائيل وأمريكا على إيران يومها التاسع مع ترقُّب لاختيار إيران مرشدها الجديد، وتصاعد للقصف بين طهران وتل أبيب.

وفي ساعات اليوم الأولى، استهدفت إيران إسرائيل بموجة جديدة من الصواريخ، وسط تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة دون وقوع إصابات، فضلا عن إصابة شخص جراء التدافع على الملاجئ.


كذلك، أفادت وزارة الدفاع السعودية بالتصدي لمسيّرة كانت تحاول استهداف الحي الدبلواسي بالرياض، فيما أعلنت الكويت أنها تصدت لمسيّرات معادية، مؤكدة استهداف مطار الكويت الدولي، في ظل تأكيد وزارة الدفاع القطرية أنها تصدت لصواريخ إيرانية باليستية وكروز السبت.


وفي لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لوحدة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بغارة استهدفت فندقا بالعاصمة اللبنانية بيروت. بدوره، أكد حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، والتصدي لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون جنوبي البلاد.
