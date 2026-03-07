بلدية تونس: زيارة ميدانية مكثفة لمنطقة السيجومي للوقوف على أهم الإشكاليات ومشاغل المواطنين

أدت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، صباح اليوم السبت، زيارة ميدانية مكثفة إلى منطقة السيجومي شملت عدة نقاط حيوية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين تعزيز النظافة والمساحات الخضراء ودعم البنية التحتية والاجتماعية.وعاينت دلدول، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك" مساء اليوم، في حي الجلولي (عمادة النجاح)، أرضا بيضاء شاغرة، وأكدت على أهمية استغلالها بما يتناسب مع خصوصيات الحي و كلفت المصالح البلدية المختصة بالإسراع في تشجيرها وتنظيفها لتحويلها إلى متنفس أخضر.ودعت متساكني الحي إلى الحفاظ عليها وعدم الاعتداء على الأراضي الشاغرة أو الملك العام واستمعت إلى مختلف تساؤلات ومشاغل المتساكنين، مؤكدة أن البلدية ستعمل على إيجاد حلول تشاركية تراعي مصلحة الجميع وتحترم القانون والمصلحة العامة.كما زارت السوق البلدي – نهج الكوميسار (الملاسين)، للوقوف على واقع النظافة والإنارة بالإضافة إلى متابعة تقدم أشغال تهيئة المساحة المخصصة لبيع الملابس القديمة بهدف تحسين ظروف العمل للباعة والتجار .وفي القرية الحرفية، تمت معاينة الوضع البيئي والبنية التحتية بالمكان، حيث اذنت المكلفة بتسيير البلدية، لإدارة النظافة والطرقات بالتعهد الفوري بالمنطقة ومعالجة الإشكاليات المطروحة لضمان بيئة عمل لائقة للحرفيين.وتحولت أيضا إلى مقبرة الجلاز، حيث تم التاكيد على إعادة بناء القبور وتنظيف المكان على اثر حادثة وقوع الشجرة بتاريخ 15 فيفري 2026 مع إعطاء التعليمات للمسؤولين بالمقبرة لإرجاع الحال كما كان عليه من تنظيف المقبرة و تشذيب الأشجار و خاصة الكبيرة منها و إصلاح القبور المهشمة ، وجددت اعتذار البلدية لأهالي المقابر التي لحقها الضرر.وجددت بلدية تونس، في بلاغها، الالتزام الراسخ بمواصلة مثل هذه الزيارات الميدانية المنتظمة والعمل بصفة تشاركية من أجل مدينة نظيفة و مستدامة.وقد حضر هذه الزيارة نزار حمدي النائب المحلي بالمنطقة ومتصرف الدائرة البلدية وعدد من الإطارات والمصالح البلدية المعنية.