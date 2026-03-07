Babnet   Latest update 17:55 Tunis

رئيس "الفيفا" يفاجئ الركراكي بعد رحيله عن تدريب المنتخب المغربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ac4d2a97eaa5.28493287_lqeimnpfgjkoh.jpg>
Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 17:05
      
فاجأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، المدرب السابق للمنتخب المغربي وليد الركراكي، برسالة مؤثرة عقب رحيله عن قيادة "أسود الأطلس".

ونشر إنفانتينو عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بوليد الركراكي وأرفقها برسالة جاء فيها: "تهانينا لوليد الركراكي على مشواره المميز كمدرب للمنتخب المغربي".


وأضاف رئيس "الفيفا": "أتمنى له كل التوفيق في المستقبل، ونتطلع إلى لقائه مجددا قريبا".



وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن الخميس الماضي انفصاله عن الركراكي وتعيين محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما، بدلا منه.

وتولى الركراكي (50 عاما)، المولود في فرنسا، تدريب المغرب في أوت 2022، قبل نحو ثلاثة أشهر من كأس العالم التي أقيمت في قطر، وقاد منتخب "الأسود" إلى إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي مونديال 2022، مسجلا أفضل نتيجة عربية وإفريقية في تاريخ البطولة.

ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الركراكي مع المنتخب المغربي، إلا أن الخسارة المريرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام السنغال، التي أفقدت المغرب فرصة تاريخية لرفع الكأس القارية بعد انتظار دام نصف قرن، شكلت نقطة تحول في علاقة الجماهير بالمدرب، حيث تحولت الهتافات الداعمة إلى موجة من النقد المطالب بإعادة النظر في المسار الفني قبل مونديال 2026
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
