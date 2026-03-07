بزشكيان يعتذر لدول الجوار ويعلن تعليق الهجمات بشرط
وكالات - أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على تعليق الهجمات ضد الدول المجاورة، مؤكداً أن هذا القرار سيبقى سارياً ما لم تُستخدم أراضي تلك الدول لشن هجمات على إيران.
وقال بزشكيان في تصريحاته: "أعتذر للدول المجاورة، ولا عداوة مع دول المنطقة"، في إشارة إلى سعي طهران لاحتواء التوتر مع دول الإقليم.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تؤكد إيران أن عملياتها العسكرية تأتي رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل أراضيها.
واشنطن تتوقع استمرار الحرب لأسابيعوفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى، الخميس، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب، أبلغهم خلالها أن الحرب قد تستمر لعدة أسابيع أخرى.
وأوضح روبيو أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبة واشنطن في رؤية "أشخاص مختلفين" يديرون البلاد.
وأكد الوزير الأمريكي عدم وجود أي حوار حالي مع طهران، معتبراً أن الدخول في مفاوضات في الوقت الراهن قد يقوض الأهداف العسكرية.
