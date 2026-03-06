رد إيراني على استهداف مدرسة



تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا متسارعًا في ظل الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهي مواجهة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية والاقتصادية. وفي خضم هذا التصعيد، تتزايد التساؤلات حول طبيعة القرارات التي قادت إلى اندلاع هذه الحرب، بل ذهب بعض المحللين إلى طرح فرضية مثيرة مفادها أنأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الذي شنته القوات الإيرانية صباح الجمعة جاء. ووفق بيان صادر عنه، فإن العمليات العسكرية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، مؤكداً أن أهدافًا تمتد منكانت تحت القصف.وأفادت تقارير إيرانية بأن الضربات شملت، باستخدام صواريخ متطورة من بينهاوتقول طهران إن الهجوم جاء بعد قصف مدرسة للبنات في مدينةفي 28 فيفري الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة داخل إيران.في المقابل، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة مع استمرار الحرب وتزايد الخسائر. وتشير تقارير إلىفي هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية في المنطقة.وتقول بعض التحليلات إن الحرب وضعت الرئيس الأمريكيأمام مأزق سياسي متزايد، خاصة بعد الانتقادات الصادرة عن وسائل إعلام وشخصيات كانت سابقًا من أبرز داعميه مثل تاكر كارلسون و نيك فيوتونز وأليكس جونسون، وجو روبنسون...كما بدأت أصوات داخل الولايات المتحدة تتساءل عن جدوى الحرب، في ظل المخاوف منومن بين أكثر الفرضيات إثارة للجدل تلك التي تتحدث عن اعتماد الإدارة الأمريكية علىفي تقدير الموقف الاستراتيجي المتعلق بإيران.ويرى أصحاب هذه الفرضية أن الاعتماد المتزايد على أدوات التحليل الآلي قد يدفع إلى قرارات سريعة لا تأخذ في الاعتبار التعقيدات السياسية والثقافية للمنطقة، بينما يؤكد آخرون أنفي الجانب الاقتصادي، بدأت الحرب تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، حيث شهدتمع تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.ويزداد القلق الدولي مع التهديدات بإغلاق، الذي يمر عبره نحو، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق وارتفاع جديد في معدلات التضخم.كما تسببت المخاوف المرتبطة باستمرار الحرب فيمع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، يبقى مستقبل الحرب مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بينأو اتساع رقعة الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.وفي كل الأحوال، فإن التطورات الجارية تعكس مرحلة جديدة من الصراعات الدولية، حيث تتداخلفي رسم ملامح النظام العالمي القادم.