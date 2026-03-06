Babnet   Latest update 23:08 Tunis

هل يقود الذكاء الاصطناعي قرارات الحرب؟

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ab4f1d453288.33739612_ojfphqkgemnil.jpg>
AI Creation
Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 23:03 قراءة: 2 د, 33 ث
      
نورالدين بن منصور

تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا متسارعًا في ظل الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهي مواجهة تتداخل فيها الحسابات العسكرية والسياسية والاقتصادية. وفي خضم هذا التصعيد، تتزايد التساؤلات حول طبيعة القرارات التي قادت إلى اندلاع هذه الحرب، بل ذهب بعض المحللين إلى طرح فرضية مثيرة مفادها أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا في توجيه القرار الأمريكي نحو المواجهة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الذي شنته القوات الإيرانية صباح الجمعة جاء ردًا على استهداف مدرسة في جنوب إيران. ووفق بيان صادر عنه، فإن العمليات العسكرية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، مؤكداً أن أهدافًا تمتد من الخليج العربي إلى تل أبيب كانت تحت القصف.


وأفادت تقارير إيرانية بأن الضربات شملت مطار بن غوريون ومواقع عسكرية في حيفا، باستخدام صواريخ متطورة من بينها صواريخ خيبر الفرط صوتية وصواريخ خرمشهر الثقيلة.

وتقول طهران إن الهجوم جاء بعد قصف مدرسة للبنات في مدينة ميناب في 28 فيفري الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة داخل إيران.

جدل داخل الولايات المتحدة

في المقابل، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة مع استمرار الحرب وتزايد الخسائر. وتشير تقارير إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين وإصابة آخرين في هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية في المنطقة.

وتقول بعض التحليلات إن الحرب وضعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مأزق سياسي متزايد، خاصة بعد الانتقادات الصادرة عن وسائل إعلام وشخصيات كانت سابقًا من أبرز داعميه مثل تاكر كارلسون و نيك فيوتونز وأليكس جونسون، وجو روبنسون...

كما بدأت أصوات داخل الولايات المتحدة تتساءل عن جدوى الحرب، في ظل المخاوف من توسع الصراع وتزايد كلفته الاقتصادية والعسكرية.

فرضية دور الذكاء الاصطناعي

ومن بين أكثر الفرضيات إثارة للجدل تلك التي تتحدث عن اعتماد الإدارة الأمريكية على تحليلات أو توصيات صادرة عن أنظمة ذكاء اصطناعي في تقدير الموقف الاستراتيجي المتعلق بإيران.

ويرى أصحاب هذه الفرضية أن الاعتماد المتزايد على أدوات التحليل الآلي قد يدفع إلى قرارات سريعة لا تأخذ في الاعتبار التعقيدات السياسية والثقافية للمنطقة، بينما يؤكد آخرون أن الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرار بحد ذاته، بل يقدم فقط سيناريوهات وتحليلات تساعد صناع القرار.

تداعيات اقتصادية عالمية

في الجانب الاقتصادي، بدأت الحرب تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا مع تصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

ويزداد القلق الدولي مع التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأسواق وارتفاع جديد في معدلات التضخم.

كما تسببت المخاوف المرتبطة باستمرار الحرب في تقلبات في أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الوقود في عدد من الدول.

مستقبل الصراع

مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، يبقى مستقبل الحرب مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين احتواء التصعيد عبر المسار الدبلوماسي أو اتساع رقعة الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.

وفي كل الأحوال، فإن التطورات الجارية تعكس مرحلة جديدة من الصراعات الدولية، حيث تتداخل العوامل العسكرية والسياسية والتكنولوجية في رسم ملامح النظام العالمي القادم.
