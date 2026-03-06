الولايات المتحدة تعترف بشن غارات بالقرب من مدرسة البنات في ميناب الإيرانية

اعترف مسؤولون في الإدارة الأمريكية، خلال جلسة مغلقة في الكونغرس، بتنفيذ الولايات المتحدة غارات بالقرب من مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز".ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإن الولايات المتحدة على علم بأن الغارة على المدرسة الابتدائية، التي أسفرت عن مقتل 165 شخصا، لم تنفذها إسرائيل، موضحة أن مسؤولي الإدارة الأمريكية لم يقدموا أي تفسير لا يُشير ضمنيا إلى مسؤولية واشنطن عن الهجوم.