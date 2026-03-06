Babnet   Latest update 07:44 Tunis

الرابطة تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا أمام الأولمبي الباجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa6da8d5cf19.35919279_fleokiqgphjmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 06:56 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول الاعتراض المقدم من الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا وأصلا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبناء على ذلك، تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا واعتبار نتيجة المقابلة لفائدة الأولمبي الباجي بنتيجة 2-صفر.


وكان الأولمبي الباجي قد تقدم بالاعتراض بسبب تشريك الملعب التونسي خمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي انتهت ميدانيا بفوز فريق باردو بنتيجة 3-2.


عقب هذا القرار، تراجع الملعب التونسي إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، في حين رفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف خلف شبيبة القيروان.

رفض اعتراض النادي الصفاقسي

وبخصوص الاعتراض المقدم من النادي الصفاقسي ضد النادي الإفريقي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العشرين على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، قرر مكتب الرابطة قبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا، مع إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي التعادل 1-1.

وكان النادي الصفاقسي قد اعترض على مشاركة لاعب النادي الإفريقي أيمن الحرزي، معتبرا أنه لم يخضع لراحة مباراة واحدة لاستيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

رفض اعتراضين في الرابطة الثانية

كما قرر مكتب الرابطة قبول الاعتراضين المقدمين من الملعب القابسي وهلال الرديف شكلا ورفضهما أصلا ضد جمعية أريانة، ليتم اعتماد النتائج المسجلة على الميدان.

وكان الفريقان قد تقدما بالاعتراض بسبب مشاركة لاعب جمعية أريانة محمد أمين بن ناصر، بدعوى عدم استيفائه للعقوبة المسلطة عليه من قبل الرابطة.

يذكر أن جمعية أريانة فازت على الملعب القابسي بنتيجة 2-1، وتعادلت مع هلال الرديف بنتيجة 2-2، وذلك ضمن الجولتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324850

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
20°-11
20°-11
19°-11
20°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>