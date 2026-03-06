الرابطة تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا أمام الأولمبي الباجي
أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول الاعتراض المقدم من الأولمبي الباجي ضد الملعب التونسي شكلا وأصلا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وبناء على ذلك، تقرر هزم الملعب التونسي جزائيا واعتبار نتيجة المقابلة لفائدة الأولمبي الباجي بنتيجة 2-صفر.
وكان الأولمبي الباجي قد تقدم بالاعتراض بسبب تشريك الملعب التونسي خمسة لاعبين أجانب خلال المباراة التي انتهت ميدانيا بفوز فريق باردو بنتيجة 3-2.
عقب هذا القرار، تراجع الملعب التونسي إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، في حين رفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف خلف شبيبة القيروان.
رفض اعتراض النادي الصفاقسيوبخصوص الاعتراض المقدم من النادي الصفاقسي ضد النادي الإفريقي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العشرين على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، قرر مكتب الرابطة قبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا، مع إقرار النتيجة الحاصلة على الميدان وهي التعادل 1-1.
وكان النادي الصفاقسي قد اعترض على مشاركة لاعب النادي الإفريقي أيمن الحرزي، معتبرا أنه لم يخضع لراحة مباراة واحدة لاستيفاء عقوبة الإنذار الثالث.
رفض اعتراضين في الرابطة الثانيةكما قرر مكتب الرابطة قبول الاعتراضين المقدمين من الملعب القابسي وهلال الرديف شكلا ورفضهما أصلا ضد جمعية أريانة، ليتم اعتماد النتائج المسجلة على الميدان.
وكان الفريقان قد تقدما بالاعتراض بسبب مشاركة لاعب جمعية أريانة محمد أمين بن ناصر، بدعوى عدم استيفائه للعقوبة المسلطة عليه من قبل الرابطة.
يذكر أن جمعية أريانة فازت على الملعب القابسي بنتيجة 2-1، وتعادلت مع هلال الرديف بنتيجة 2-2، وذلك ضمن الجولتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
