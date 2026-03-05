Babnet   Latest update 21:14 Tunis

إيران تشكر السعودية وتنفي مهاجمة السفارة الأمريكية في الرياض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9e133837220.59288109_ilepoqfnjhgmk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 20:59 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي أن طهران تثمن موقف المملكة العربية السعودية بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في العمليات العسكرية الجارية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال عنايتي في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلاده تقدر ما وصفه بـالموقف السعودي المتكرر الرافض لاستخدام أراضي المملكة أو مجالها الجوي أو مياهها ضد إيران، مضيفًا:

"نحن نقبل بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".

نفي استهداف السفارة الأمريكية

ونفى السفير الإيراني بشكل قاطع اتهامات باستهداف السفارة الأمريكية في الرياض خلال الأيام الأخيرة بواسطة طائرات مسيّرة.

وأوضح عنايتي أن إيران لا علاقة لها بأي هجوم استهدف السفارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران تتحمل المسؤولية بشكل واضح عندما تنفذ أي عملية عسكرية.

اتهامات لإسرائيل والولايات المتحدة

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت في دول خليجية بهدف إلصاقها بإيران وإقحام دول المنطقة في الحرب.

وأفادت تصريحات رسمية بأن بعض الهجمات شملت استهداف ميناء في سلطنة عمان ومصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في السعودية.

جدل حول الطائرات المسيّرة

وأشارت طهران إلى استخدام الولايات المتحدة طائرة مسيّرة من طراز “LUCAS” خلال العمليات العسكرية، وهي نسخة مشابهة لطائرة “شاهد 136” الإيرانية، مؤكدة أن التشابه الكبير بينهما قد يصعّب التمييز بينهما بصريًا.

كما ذكرت أن مدنيين في العراق عثروا على طائرة من هذا الطراز مزودة بنظام اتصال “ستارلينك”.

تحديد الأهداف العسكرية

وأكدت القيادة الإيرانية أن عملياتها العسكرية تستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرة أن بعض الهجمات التي طالت منشآت في دول أخرى قد تكون محاولة من واشنطن وتل أبيب لتوسيع دائرة الحرب وإشراك دول المنطقة فيها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324824

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:19
15:46
12:38
06:45
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-13
21°-11
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>