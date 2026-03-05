إيران تشكر السعودية وتنفي مهاجمة السفارة الأمريكية في الرياض
أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي أن طهران تثمن موقف المملكة العربية السعودية بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في العمليات العسكرية الجارية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
وقال عنايتي في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلاده تقدر ما وصفه بـالموقف السعودي المتكرر الرافض لاستخدام أراضي المملكة أو مجالها الجوي أو مياهها ضد إيران، مضيفًا:
"نحن نقبل بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".
نفي استهداف السفارة الأمريكيةونفى السفير الإيراني بشكل قاطع اتهامات باستهداف السفارة الأمريكية في الرياض خلال الأيام الأخيرة بواسطة طائرات مسيّرة.
وأوضح عنايتي أن إيران لا علاقة لها بأي هجوم استهدف السفارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران تتحمل المسؤولية بشكل واضح عندما تنفذ أي عملية عسكرية.
اتهامات لإسرائيل والولايات المتحدةفي المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت في دول خليجية بهدف إلصاقها بإيران وإقحام دول المنطقة في الحرب.
وأفادت تصريحات رسمية بأن بعض الهجمات شملت استهداف ميناء في سلطنة عمان ومصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في السعودية.
جدل حول الطائرات المسيّرةوأشارت طهران إلى استخدام الولايات المتحدة طائرة مسيّرة من طراز “LUCAS” خلال العمليات العسكرية، وهي نسخة مشابهة لطائرة “شاهد 136” الإيرانية، مؤكدة أن التشابه الكبير بينهما قد يصعّب التمييز بينهما بصريًا.
كما ذكرت أن مدنيين في العراق عثروا على طائرة من هذا الطراز مزودة بنظام اتصال “ستارلينك”.
تحديد الأهداف العسكريةوأكدت القيادة الإيرانية أن عملياتها العسكرية تستهدف فقط القواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، معتبرة أن بعض الهجمات التي طالت منشآت في دول أخرى قد تكون محاولة من واشنطن وتل أبيب لتوسيع دائرة الحرب وإشراك دول المنطقة فيها.
وقال عنايتي في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلاده تقدر ما وصفه بـالموقف السعودي المتكرر الرافض لاستخدام أراضي المملكة أو مجالها الجوي أو مياهها ضد إيران، مضيفًا:
"نحن نقبل بما تقوله السعودية ونؤكد عليه".
نفي استهداف السفارة الأمريكيةونفى السفير الإيراني بشكل قاطع اتهامات باستهداف السفارة الأمريكية في الرياض خلال الأيام الأخيرة بواسطة طائرات مسيّرة.
وأوضح عنايتي أن إيران لا علاقة لها بأي هجوم استهدف السفارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن طهران تتحمل المسؤولية بشكل واضح عندما تنفذ أي عملية عسكرية.
اتهامات لإسرائيل والولايات المتحدةفي المقابل، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت في دول خليجية بهدف إلصاقها بإيران وإقحام دول المنطقة في الحرب.
وأفادت تصريحات رسمية بأن بعض الهجمات شملت استهداف ميناء في سلطنة عمان ومصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في السعودية.
جدل حول الطائرات المسيّرةوأشارت طهران إلى استخدام الولايات المتحدة طائرة مسيّرة من طراز “LUCAS” خلال العمليات العسكرية، وهي نسخة مشابهة لطائرة “شاهد 136” الإيرانية، مؤكدة أن التشابه الكبير بينهما قد يصعّب التمييز بينهما بصريًا.
كما ذكرت أن مدنيين في العراق عثروا على طائرة من هذا الطراز مزودة بنظام اتصال “ستارلينك”.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324824