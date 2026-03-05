Babnet   Latest update 22:36 Tunis

وزارة الداخلية توضح بشأن الحواجز المحيطة بمقر سفارتي فرنسا والسعودية وتمثال إبن خلدون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b9fa4e2572a39.82847736_iljfqnkghemop.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 22:30
      
أوضحت وزارة الداخلية أن القرار المتعلق بالحواجز الإسمنتية والحديدية الموجودة بمحيط سفارتي فرنسا والمملكة العربية السعودية بالعاصمة جاء في إطار منظومة تأمين المنشآت الدبلوماسية.

وبيّنت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي بخصوص رفع الحواجز المحيطة بسفارة فرنسا وتمثال ابن خلدون وسفارة المملكة العربية السعودية، أن هذه الحواجز لا تمثل عائقا أمام حركة المرور أو تنقل المترجلين.


مراجعة الحواجز وفق الوضع الأمني

وأكدت وزارة الداخلية أن الإبقاء على هذه الحواجز تم بالتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة تركيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقا لتطورات الوضع الأمني العام في البلاد.


حواجز تمثال ابن خلدون

كما أوضحت الوزارة أن الحواجز المحيطة بتمثال ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تم تركيزها لتأمين النقطة القارة لوحدات الجيش الوطني المنتشرة بالقرب من التمثال.

 
 
