عام سجن مع تأجيل التنفيذ لإعلامي معروف في قضية فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عام واحد مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني والخطية المالية في حق إعلامي معروف.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن الإعلامي المذكور مدة عام واحد مع خطية مالية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي....
وقام الإعلامي، الذي أحيل بحالة سراح في إطار هذه القضية، بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.
وبعد إعادة النظر في الملف، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإبقاء على العقوبة السجنية المحددة بعام واحد، مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلى جانب الخطية المالية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن الإعلامي المذكور مدة عام واحد مع خطية مالية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي....
وقام الإعلامي، الذي أحيل بحالة سراح في إطار هذه القضية، بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.
وبعد إعادة النظر في الملف، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإبقاء على العقوبة السجنية المحددة بعام واحد، مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلى جانب الخطية المالية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324845