Babnet   Latest update 23:30 Tunis

عام سجن مع تأجيل التنفيذ لإعلامي معروف في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 23:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة عام واحد مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني والخطية المالية في حق إعلامي معروف.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن الإعلامي المذكور مدة عام واحد مع خطية مالية، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي....


وقام الإعلامي، الذي أحيل بحالة سراح في إطار هذه القضية، بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي.


وبعد إعادة النظر في الملف، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإبقاء على العقوبة السجنية المحددة بعام واحد، مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلى جانب الخطية المالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324845

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
21°-14
21°-12
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>