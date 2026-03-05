مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونغرس
يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت، الخميس، على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الهجوم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب على إيران.
ويعكس هذا التحرك تصاعد القلق داخل الكونغرس من احتمال اتساع نطاق الصراع بسرعة وما قد يترتب عنه من تغيير في أولويات الولايات المتحدة داخليا وخارجيا، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
ويأتي هذا التصويت بعد يومين فقط من إسقاط مجلس الشيوخ إجراء مماثلا بسبب الانقسام الحزبي، حيث فشل مشروع القرار المعروف باسم "قرار صلاحيات الحرب" بعد حصوله على 47 صوتا مؤيدا مقابل 53 معارضا. وكان الهدف من المشروع إلزام الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي هجمات إضافية ضد إيران.
ويواجه أعضاء الكونغرس حاليا وضعا معقدا يتمثل في تمثيل الشعب الأمريكي في وقت حرب، مع ما يحمله ذلك من تبعات تتعلق بالخسائر البشرية والإنفاق العسكري والعلاقات الدولية، وذلك في أعقاب قرار أحادي من الرئيس الأمريكي بالانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران.
ومن المتوقع أن يكون التصويت داخل مجلس النواب متقاربا، غير أن نتيجته ستشكل مؤشرا مبكرا على مستوى الدعم أو المعارضة داخل المؤسسة التشريعية للعملية العسكرية الأمريكية ـ الإسرائيلية، وكذلك لموقف المشرعين من تجاوز ترامب لدور الكونغرس الذي يمتلك دستوريا صلاحية إعلان الحرب.
وقال النائب جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب:
إن "دونالد ترامب ليس ملكا، وإذا كان يعتقد أن الحرب مع إيران تخدم مصالح الولايات المتحدة، فعليه أن يأتي إلى الكونغرس ويعرض حجته".
وأضاف ميكس أن التصويت على قرارات إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب كان دائما من أصعب القرارات التي واجهها خلال ما يقرب من ثلاثة عقود في الكونغرس.
