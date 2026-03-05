مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونغرس

يستعدللتصويت، الخميس، علىيهدف إلىويعكس هذا التحركمن احتمالوما قد يترتب عنه من، وفق ما أوردته وكالةويأتي هذا التصويت بعدبسبب الانقسام الحزبي، حيث فشل مشروع القرار المعروف باسمبعد حصوله على. وكان الهدف من المشروعويواجه أعضاء الكونغرس حاليا، مع ما يحمله ذلك من، وذلك في أعقاب قرار أحادي من الرئيس الأمريكيومن المتوقع أن يكون، غير أن نتيجته ستشكل، وكذلك لموقف المشرعين منوقال، كبير الديمقراطيين فيإنوأضاف ميكس أنكان دائما من