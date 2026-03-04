Babnet   Latest update 21:54 Tunis

ميرسك تصدم دول الخليج العربي بقرار مفاجئ

Publié le Mercredi 04 Mars 2026
      
أعلنت شركة ميرسك أكبر شركة شحن حاويات في العالم عن تعليق مؤقت لقبول معظم الحجوزات الجديدة لأنواع معينة من الشحن من وإلى سبع دول عربية رئيسية في منطقة الخليج العربي.

ووفقا لبيانات الشركة العالمية شمل القرار تعليقا فوريا لقبول الشحن المبرد، والشحن الخطر أو الخاص من وإلى: الإمارات، سلطنة عمان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، والسعودية بالإضافة إلى الأردن في بعض الإشارات حتى إشعار آخر.


كما تضمنت قرارات الشركة تعليق جميع الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهندية الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا وأسواق الخليج العلوي الإمارات، البحرين، قطر، العراق، الكويت، السعودية - الدمام والجبيل فقط.


وأكدت ميرسك أن الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الطواقم وحماية الشحنات والحفاظ على استقرار الخدمات في ظل تقييم مخاطر مستمر.

وأوضحت أن استثناءات ستطبق على الشحنات الحيوية مثل الأغذية الأساسية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى، كما أن الحجوزات المؤكدة سابقا ستراجع حالة بحالة، والشحنات في الطريق تُدار بشكل نشط.

ولم يشمل التعليق جميع أنواع الشحن أو كافة الطرق التجارية، بل ركز على الفئات العالية المخاطر والمسارات المباشرة مع شبه القارة الهندية، وسط إعادة توجيه بعض السفن حول رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس وباب المندب، بالإضافة إلى تعليق عبور مضيق هرمز مؤقتا في بعض التحديثات.

ويأتي القرار في سياق التصعيد العسكري الإقليمي الكبير والضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والإغلاق المحتمل أو التهديد بإغلاق مضيق هرمز، والتوترات في البحر الأحمر مع الحوثيين، مما دفع شركات شحن عالمية أخرى إلى إجراءات مشابهة.

