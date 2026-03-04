Babnet   Latest update 23:15 Tunis

مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع شبكة البرلمانيين الشبان للمجلس البرلماني للفرنكوفونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a88e867b4420.69173984_jnogelmpqkfih.jpg>
Publié le Mercredi 04 Mars 2026
      
شارك النائب بمجلس نواب الشعب، والعضو في لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة،عمر البرهومي ، في اجتماع شبكة البرلمانيين الشبان للمجلس البرلماني للفرنكوفونية الذي انعقد بمقر المجلس الوطني لإمارة موناكو يومي 2 و3 مارس 2026.

وتناول الاجتماع، حسب بلاغ إعلامي نشره المجلس، اليوم الاربعاء، مواضيع تتصل بأهم المستجدات في البرلمانات الوطنية الفرنكوفونية، إلى جانب تحديات تنقل الأشخاص في الفضاء الفرنكوفوني، خاصة فيما يتعلق بالطلبة وبالكفاءات وريادة الأعمال، ومسألة معادلة الشهائد العلمية والحماية الرقمية للشباب، بالإضافة إلى موضوع البيئة والمناخ حيث استعرض الحاضرون نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات وناقشوا مخرجات مؤتمر الأطراف"COP 30".


وكانت للنائب البرهومي تدخلات في أغلب محاور الاجتماع ، أبرز من خلالها أولويات البرلمان التونسي في هذه المدة النيابية والمتمثلة في التصدي إلى التضخم التشريعي وتنقية المنظومة التشريعية التونسية من القوانين التي تجاوزتها الأحداث أو التي تمّ سنّها لخدمة مصالح معيّنة، بالإضافة إلى التوجه نحو مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي.


وأبرز البرهومي أهمية البحث على آليات تقليص تأثيرات الانتقال الطاقي على المناخ والمحيطات خاصة بالنسبة إلى البلدان غير المصنعة التي تبقى في نفس الوقت من أكثر البلدان المتضررة من التلوث.
و أكّد ضرورة مراجعة معاليم التسجيل في الجامعات العمومية الفرنكوفونية التي تضاعفت في الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع إلغاء بعض الحوافز التي كانت تسند لفائدة الطلبة لتسهيل إقامتهم بالبلدان الأوروبية.
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
