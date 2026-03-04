السجن 12 عاما للخبير الأمني نور الدين النيفر في قضية ذات صبغة إرهابية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، بالسجن مدةفي حقوتعود أطوار القضية إلى أواخر سنة، حين أذنبإيقاف النيفر بمنزله في، وذلك على خلفية شبهات تتعلقوبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن على ذمة ملف القضية، قبل أن تصدر الدائرة الجنائية المختصة حكمها بسجنه