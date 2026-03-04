السجن 12 عاما للخبير الأمني نور الدين النيفر في قضية ذات صبغة إرهابية
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة أمس الثلاثاء، بالسجن مدة 12 عاما في حق الخبير الأمني والاستراتيجي نور الدين النيفر.
وتعود أطوار القضية إلى أواخر سنة 2023، حين أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقاف النيفر بمنزله في الحمامات، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بحيازة مواد متفجرة.
وبعد استنطاقه، قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن على ذمة ملف القضية، قبل أن تصدر الدائرة الجنائية المختصة حكمها بسجنه 12 عاما.
