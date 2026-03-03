كشفهم مقطع فيديو: الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسلب دراجته النارية

تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بـالسيجومي، في ظرف زمني وجيز، من إلقاء القبض على مقترفي عملية سلب باستعمال أسلحة بيضاء استهدفت شابا وتم خلالها افتكاك دراجته النارية.وجاء إيقاف المشتبه بهم إثر تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيل الواقعة، ما ساعد على تحديد هويتهم وتعقبهم في وقت قياسي.وبالتحري معهم، اعترف الجناة بما نُسب إليهم، وذلك بعد مجابهتهم بنتائج المكافحات التي أُجريت بينهم وبين المتضرر، إلى جانب تسجيلات كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المحلات القريبة من مسرح الجريمة.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، في انتظار استكمال بقية الأبحاث.