مشروع مريب لتنقيح قانون الجنسية .. هناته و مطباته .. الاحصاء والترحيل هما الحل

بقلمفي الوقت الذي التونسيون منكبّون على شهر الصيام و يصارعون يوميا من أجل المصاريف اليومية وحماية أنفسهم و أبنائهم من أخطار الشارع و خطر، يفاجئنا عدد من النواب بتجاهل كل هذا و تقديم مقترح لتنقيحوكأنها حاجة ملحّة لا تحتمل الانتظار و كأنها أولوية قومية.نعممهمّ و هو حماية للتونسيين ووجب التأكيد أن طلب جنسية بلد ما أو منح بلادنا جنسيتها ليس جرما، اذا أن عدد كبير من التونسيين في الخارج يحملون جنسية البلد الذي يقيمون فيه ولم تقع شيطنتهم ولم يتهموا بتغيير التركيبة الديمغرافية لأوربا.في كل القوانين الدولية تعدّ من المسائل الحساسة و تختلف قوانينها من بلد لآخر كل حسب ثقافته و سياسته وقوميته.ويعدّمنسجما مع محيطه و متناسقا مع بقية التشريعات والأهم أنه يحمي بشكل كبيرأما المقترح المقدّم ففيه الكثير من الهانات وهو يمثّل مشكلا بدلا أن يكون.وبحسب ما نشر منه ففيه فصول غريبة كأنها موجهة رأسا لتسهيل توطينو توطين أبنائهم الذين بدؤوا يشاهدون كأمر واقع في الشوارع و المستشفيات وقريبا سيكونون في المدارس و الروضات.إذ يقترح المشروع إلغاء أهم الفصول الحائية في القانون الحالي وهيويقترح بتغييرها بفصول جديدة أهمها:* يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين وكذلك يعتبر المولود الحديث الولادة المعثور عليه بتونس مولودا بها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.كما يقترح أن يتمتع آليا بـكل من مر على ولادته في تونسهي فصول تشجّع في أغلبها علىلفئة معينة.ونحن نقترح أن يمنع في منحلمجهولي النسب من المواليد الاجانب على أن تتكفل بهم الدولة بالرعاية و التعليم و غيره لغاية بلوغهم سن الرشد.كما نقترح بدلا من هذا المشروع مشروعا وطنيا تساهم فيه الوزارات المعنية لـ، وبالتوازي مع ذلك وبضماناستخراج وثائق مؤقتة لـليسهل التعامل معهم و استغلال الجوانب الإيجابية فيهم، هذا فضلا عن الجانب الامني حيث ستكون لهم منصة موثقة ومحينة ليسهل ترحيلهم الى بلدانهم فيما بعد.المشروع في حد ذاته مثلما قلنا ليس من المحرمات التحدث فيه أو مناقشته، فالقانون القديم وتنقيحه ممكن، لكن ليس وفق الوثيقة المقدّمة منلا يمكن أن يمثلوا إرادة الشعب ولا حتى جزءا بسيطا منه.لكن من المهم ايجاد حلول واقعية وناجعة لملفالذي أصبح واقعا لم يعد ممكنا تجاوزه أو السكوت عنه.