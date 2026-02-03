Babnet   Latest update 23:27 Tunis

فاطمة الكراي : ما فماش وقت تونس سعدها قام قدّ توا.. أكثر حتى من وقت قرطاج‎

Publié le Mardi 03 Février 2026 - 21:32
      
أشادت فاطمة الكراي، كرونيكور برنامج حدث وتحليل على القناة الوطنية الأولى، بالسياسة الخارجية التونسية وبما وصفته بتطور آفاق التعاون الدولي لتونس، معتبرة أن البلاد تمرّ بمرحلة جيوسياسية غير مسبوقة.

وقالت الكراي، خلال حلقة البرنامج مساء الثلاثاء 3 فيفري، إن «تونس لم تشهد في تاريخها موقعًا جيوسياسيًا أفضل مما تعيشه اليوم، بل أكثر حتى من فترة قرطاج»، معتبرة أن التحولات الدولية الراهنة تضع تونس في موقع متقدم على مستوى التوازنات الإقليمية والدولية.


وتطرّقت المتحدثة إلى علاقات تونس بكل من الصين والهند، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تمثل فرصًا استراتيجية حقيقية، مؤكدة أن البلدين ينظران إلى تونس باعتبارها منصة محتملة نحو إفريقيا وأوروبا.


وأضافت أن هذا التموقع يكتسي أهمية خاصة في ظل المستجدات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والهند، معتبرة أن هذه التطورات تفتح آفاقًا جديدة أمام تونس لتعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي على الساحة الدولية.
