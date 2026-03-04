Babnet   Latest update 10:35 Tunis

منوبة: حجز اكثر من 50 الف لتر من المياه معدنية المعبأة في قوارير بلاستيكية داخل مخزن غير مصرّح به

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a7fd6fea0ec7.21613101_ongephkilfmjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Mars 2026 - 10:35 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، مساء امس الثلاثاء، من الكشف عن مخزن عشوائي معد لتخزين المياه المعدنية بأحد احياء معتمدية وادي الليل تابع لتاجر مواد غذائية بالجملة، وحجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعبأة في قوارير بلاستيكية ذات أحجام مختلفة، وفق معطيات الإدارة الجهوية لصحفية "وات".

يأتي ذلك وفق نفس المصدر، بعد تنفيذ زيارة تفقد مشتركة للمحل مع وحدات الحرس الوطني بوادي الليل، بعد توفر معطيات عن نشاطه، حيث تبين أن التاجر المعني يستغلّ المحلّ كمحل إضافي غير مصرح به لخزن بضاعته.

وقد قام الاعوان بحجز كامل الكميّة المضبوطة والتحرير على صاحبها عدليا في شأن ما نسب له وهو استغلال محل غير مصرّح، ويجري استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324705

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 مارس 2026 | 14 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:18
15:45
12:38
06:46
05:20
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
18°-13
18°-13
18°-13
19°-12
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/03)     1250,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/03)   27786 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>