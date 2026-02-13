Babnet   Latest update 20:53 Tunis

حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان...

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f77d34fa4e2.37447712_olehqgmjkpfin.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 20:08 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد الشطبري، أنّ دورية أمنية تمكّنت في إطار عملها الروتيني من حجز مبلغ مالي هام يُقدّر بحوالي مليون دينار تونسي، وذلك إثر تفتيش سيارة على مستوى الطريق الوطنية.

وفي تصريح لااعة الديوان, أوضح الشطبري أنّ الأعوان عثروا داخل السيارة على عدد من الأكياس البلاستيكية تحتوي على مبالغ مالية نقدية، بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنّ السيارة كان على متنها شخصان تبيّن أنهما زوجان.


وبعد إشعار النيابة العمومية، تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث، كما تقرّر الاحتفاظ بثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، مع إدراج طرف رابع بالتفتيش.


وبيّن الناطق الرسمي أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات تتعلّق بـ تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب شبهة غسل أموال، وذلك في إطار أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وشدّد الشطبري على أنّ الملف ما يزال في طور البحث التحقيقي لدى قاضي التحقيق، مؤكدا أنّ جميع الأطراف تبقى في وضعية مشتبه بهم إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

ولا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد مصدر الأموال المحجوزة والغاية من حيازتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323614

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
17°-10
14°-10
17°-12
17°-13
  • Avoirs en devises 25650,2
  • (12/02)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38500 DT
  • (12/02)
  • 1 $ = 2,85099 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>