حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم زوجان...

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية،، أنّ دورية أمنية تمكّنت في إطار عملها الروتيني من حجز مبلغ مالي هام يُقدّر بحوالي، وذلك إثر تفتيش سيارة على مستوى الطريق الوطنية.وفي تصريح لااعة الديوان, أوضح الشطبري أنّ الأعوان عثروا داخل السيارة على عدد من الأكياس البلاستيكية تحتوي على مبالغ مالية نقدية، بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنّ السيارة كان على متنها شخصان تبيّن أنهما زوجان.وبعد إشعار النيابة العمومية، تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث، كما تقرّر الاحتفاظ بثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، مع إدراج طرف رابع بالتفتيش.وبيّن الناطق الرسمي أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات تتعلّق بـ، إلى جانب، وذلك في إطار أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.وشدّد الشطبري على أنّ الملف ما يزال في طور البحث التحقيقي لدى قاضي التحقيق، مؤكدا أنّ جميع الأطراف تبقى في وضعية مشتبه بهم إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.ولا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد مصدر الأموال المحجوزة والغاية من حيازتها.