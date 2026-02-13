خططوا للوصول الى ايطاليا... اربعة أطفال من قابس عالقون في ميناء إسطنبول"

وجّهت عائلاتأصيلينداءً عاجلًا إلى السلطات التونسية للتدخل إثر فقدان أبنائهم خارج أرض الوطن بعد مغادرتهم البلاد، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة ديوان أف أم.وأوضحت العائلات أنها تلقت إشعارًا يُفيد بوجود الأطفال حاليًا فيعلى متن سفينة، حيث طلبت الجهات المعنية هناك تدخّل القنصلية التونسية لتسلّمهم وإعادتهم إلى تونس في أجل لا يتجاوزمن تاريخ الإخطار.وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على موقع فيسبوك، أفاد الأطفال أنهم صعدوا خلسة إلى ناقلة بحرية في محاولة للهجرة غير النظامية نحو، قبل أن يتفاجؤوا بوصولهم إلى تركيا، مؤكدين أنهم سلّموا أنفسهم لاحقًا إلى السلطات التركية بعدوأكدت العائلات أن الأطفال قصّر، ما يستوجب تحركًا عاجلًا عبر المصالح القنصلية المختصة لتأمين سلامتهم وضمان عودتهم في أقرب الآجال، معربة عن ثقتها في حرص الدولة التونسية على حماية مواطنيها بالخارج، خاصة القُصّر منهم.