خططوا للوصول الى ايطاليا... اربعة أطفال من قابس عالقون في ميناء إسطنبول"

Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 22:45
      
وجّهت عائلات أربعة أطفال أصيلي ولاية قابس نداءً عاجلًا إلى السلطات التونسية للتدخل إثر فقدان أبنائهم خارج أرض الوطن بعد مغادرتهم البلاد، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة ديوان أف أم.

وأوضحت العائلات أنها تلقت إشعارًا يُفيد بوجود الأطفال حاليًا في ميناء إسطنبول بتركيا على متن سفينة، حيث طلبت الجهات المعنية هناك تدخّل القنصلية التونسية لتسلّمهم وإعادتهم إلى تونس في أجل لا يتجاوز أربع ساعات من تاريخ الإخطار.


وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على موقع فيسبوك، أفاد الأطفال أنهم صعدوا خلسة إلى ناقلة بحرية في محاولة للهجرة غير النظامية نحو إيطاليا، قبل أن يتفاجؤوا بوصولهم إلى تركيا، مؤكدين أنهم سلّموا أنفسهم لاحقًا إلى السلطات التركية بعد يومين.


وأكدت العائلات أن الأطفال قصّر، ما يستوجب تحركًا عاجلًا عبر المصالح القنصلية المختصة لتأمين سلامتهم وضمان عودتهم في أقرب الآجال، معربة عن ثقتها في حرص الدولة التونسية على حماية مواطنيها بالخارج، خاصة القُصّر منهم.
