قفصة: النظر في سبل وآليات إعادة هيكلة المركب الفلاحي قفصة السند

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 23:11 قراءة: 0 د, 57 ث
      
انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل خصّصت للنظر في سبل وآليات إعادة هيكلة المركب الفلاحي قفصة السند المدرج ضمن البرنامج الاستثماري للموسم الفلاحي 2025-2026، وذلك بإشراف والي الجهة سليم فروجة وبحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأفاد مدير المركب الفلاحي قفصة السند حليم شعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن إعادة تأهيل هذا المركّب الفلاحي، المقدّرة بحوالي 1،8 مليون دينار، تهدف إلى تحسين مردوديته من خلال تجديد الآلات الفلاحية، واقتناء أخرى جديدة، مع غراسة الزياتين، وإحداث مناطق سقوية جديدة.
وأوضح أن الآلات الفلاحية التي سيتم اقتناؤها تتمثل في جرّارات ومعدات حراثة وصهريج بقيمة 384 ألف دينار، كما ستتم صيانة عدد من الآلات الأخرى، وتعزيز المركب بشراء وسائل نقل جديدة تتمثل في سيارة وشاحنة خفيفة بكلفة 232 الف دينار، إلى جانب إحداث مناطق سقوية جديدة وغراسات للزياتين، وتركيز معدات للري الموضعي على مساحة 130 هكتار وبكلفة 690 ألف دينار، تشمل حفر بئر عميقة جديدة بكلفة 300 ألف دينار وغراسات زياتين بـ390 ألف دينار.

ولفت حليم شعباني إلى أنّ إعادة هيكلة المركب الفلاحي قفصة السند ستشمل تأهيل وتجهيز المداجن 2 و3 بضيعة قفصة العقيلة بكلفة جملية تقدر ب465 الف دينار تشمل تهيئة تجهيزات التربية من أقفاص ومعالف ومشارب وتركيز نظام تبريد بالمداجن.
