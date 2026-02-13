Babnet   Latest update 06:52 Tunis

مواجهة حادة بين باسم يوسف ومحامي إبستين وتهديد بدعوى تشهير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ebb2cdbd691.55374323_jplkqnefomghi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 06:52 قراءة: 1 د, 5 ث
      
شهدت حلقة تلفزيونية مواجهة حادة بين الإعلامي المصري باسم يوسف والمحامي الأمريكي Alan Dershowitz، الذي سبق أن دافع عن جيفري إبستين في قضايا مرتبطة بجرائم جنسية.

وجاء التصعيد عقب اتهام يوسف لديرشوفيتز بدفع مبالغ مالية في إطار تسوية تتعلق بدعوى رفعتها امرأتان اتهمتاه باستغلال جنسي عندما كانتا قاصرتين. وقال يوسف خلال الحلقة إن “الرجال الأبرياء لا يدفعون”، في إشارة إلى تسوية مالية أُعلن عنها سابقًا.


من جهته، نفى ديرشوفيتز الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لم يدفع أي مبالغ، ومتهمًا يوسف بتشويه سمعته، ومهددًا برفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.
أخبار ذات صلة:
باسم يوسف يشعل تفاعلا بمقابلة عن غزة وإسرائيل...


وجرت المواجهة خلال برنامج يقدمه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث تناولت الحلقة الانتهاكات المرتبطة بقضية إبستين.

ويُذكر أن ديرشوفيتز، وهو أستاذ قانون بارز، أكد مرارًا أنه تولى الدفاع عن إبستين بصفته محاميًا في إطار حق المتهم في محاكمة عادلة، نافياً أي ضلوع شخصي في الجرائم المنسوبة إليه. وتظل الاتهامات والتسويات المالية المرتبطة باسمه محل نقاش قانوني وإعلامي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323569

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
انتهاء لعزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
17:59
15:32
12:40
07:10
05:43
انتهاء لعزارة
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
16°-10
14°-10
17°-11
16°-13
  • Avoirs en devises 25782,2
  • (11/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38303 DT
  • (11/02)
  • 1 $ = 2,86604 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/02)     1322,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/02)   27394 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>