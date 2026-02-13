مواجهة حادة بين باسم يوسف ومحامي إبستين وتهديد بدعوى تشهير

"You're defaming me! You are now going to be sued!"



شهدت حلقة تلفزيونية مواجهة حادة بين الإعلامي المصري باسم يوسف والمحامي الأمريكي Alan Dershowitz، الذي سبق أن دافع عن جيفري إبستين في قضايا مرتبطة بجرائم جنسية.وجاء التصعيد عقب اتهام يوسف لديرشوفيتز بدفع مبالغ مالية في إطار تسوية تتعلق بدعوى رفعتها امرأتان اتهمتاه باستغلال جنسي عندما كانتا قاصرتين. وقال يوسف خلال الحلقة إن “الرجال الأبرياء لا يدفعون”، في إشارة إلى تسوية مالية أُعلن عنها سابقًا.من جهته، نفى ديرشوفيتز الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لم يدفع أي مبالغ، ومتهمًا يوسف بتشويه سمعته، ومهددًا برفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.وجرت المواجهة خلال برنامج يقدمه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث تناولت الحلقة الانتهاكات المرتبطة بقضية إبستين.ويُذكر أن ديرشوفيتز، وهو أستاذ قانون بارز، أكد مرارًا أنه تولى الدفاع عن إبستين بصفته محاميًا في إطار حق المتهم في محاكمة عادلة، نافياً أي ضلوع شخصي في الجرائم المنسوبة إليه. وتظل الاتهامات والتسويات المالية المرتبطة باسمه محل نقاش قانوني وإعلامي.