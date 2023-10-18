باسم يوسف يشعل تفاعلا بمقابلة عن غزة وإسرائيل

أجرى الكوميدي المصري، باسم يوسف، مقابلة ساخنة في برنامج بيرس مورغان، أكد من خلالها دعمه للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون أبشع أنواع الجرائم الإنسانية.



وأثار حديث يوسف تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في مستهلّ حديثه معلقا على سؤال مورغان له حول ما حدث يوم 7 أكتوبر، إنه في الأيام الأخيرة فقد الاتصال مع أهل زوجته "الفلسطينية" في غزة. ولكنه يوضح "ساخرا" أنهم اعتادوا على ذلك وأن يتم قتل الناس هناك، ثم تهجيرهم، ولكن في الحقيقة "هم لا يموتون ويستمرون في العيش، أعلم ذلك جيدا لأنني متزوج واحدة منهم، فلقد حاولت قتلها عدة مرات وفشلت"، ليردّ عليه مورغان قائلا: "أتفهّم دعابتك السوداء".





وردّ باسم يوسف موضحا بسخرية مرة أخرى: "إنها ليست دعابة، لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع بشري"، مشيرا إلى ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل الإعلام الغربية.واستنكر يوسف صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر، التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وعندما سأله مورغان عمّا سيفعل في حال كان مكان إسرائيل، فما الرد المناسب في البلاد، قال يوسف: "سأقتل أكبر عدد ممكن من الناس، لأن كافة الظروف تسمح لي بفعل هذا".وانتحل يوسف خلال المقابلة شخصية مستوطن يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وروى مقابلة مع داني أيلون، المستشار الإسرائيلي السابق والسفير لدى الولايات المتحدة، الذي اقترح أن ينتقل الفلسطينيون مؤقتا إلى أراضي سيناء الشاسعة، ويعيشوا في مدن مخيمات مؤقتة أثناء إعادة بناء غزة، مع وعد بإقامة مخيمات مؤقتة والعودة في وقت لاحق.ثم استخدم يوسف عبارة "أحا" المصرية كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك، ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح. وكان المقصود من هذا المصطلح تذكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية الطويلة الأمد، والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة، والذي امتد لأكثر من 75 عاما.وتابع طرح سؤال جدلي على مورغان، (دون إجابة واضحة وصريحة من المذيع)، مستفسرا عن حقيقة عدم وجود حماس في الضفة الغربية واستمرار موت الناس هناك - مشيرا إلى ذريعة إسرائيل في ضرب أهداف لحركة حماس.وصرّح بأن إسرائيل دائما ما تلعب دور الضحية، وأنه لم ير قط ضحية تضع مضطهديها تحت الحصار وتقصفها 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، واصفا العلاقة مع إسرائيل كالعلاقة مع مريض نفسي نرجسي.وأثارت تصريحات يوسف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي عبر رواده عن إعجابهم بطريقته في خوض النقاش بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الفلسطينيين في غزة.ويأتي تداول تصريحات باسم يوسف مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد العملية التي شنتها الحركة داخل إسرائيل وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة.ويذكر أن الخسائر البشرية في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى فقط من بدء الضربات الإسرائيلية تجاوزت عدد القتلى خلال الصراع بين غزة وإسرائيل الذي استمر 51 يومًا العام 2014، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة.وكان عام 2014 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل ما لا يقل عن 2251 فلسطينيًا في غزة خلال 50 يومًا من الحرب، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.***