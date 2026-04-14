تسجيل 82 مليمتر من الأمطار بزغوان خلال الـ24 ساعة الماضية

أهم الكميات المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر):





تساقط البرد في عدة مناطق



نزلت خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الاثنين 13 أفريل 2026 على الساعة 07 صباحًا إلى يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة 07 صباحًا، كميات متفاوتة من الأمطار بلغت أقصاها فيزغوان 82 // جرادو 13 // سد وادي الرمل 15 // الزريبة 26 // سد وادي الكبير 21 // الناظور 12 // مقرن 18 // بئر مشارقة 14 // الفحص 24 //سد الهوارب 16 // بوحجلة 29 // سيدي سعد 15 // نصر الله 22 // عين جلولة 24 // العلم 29 // الشبيكة 14 // حفوز 29 // العلا 22 //حيدرة 27 // العيون 10 // فوسانة 18 // تالة 7 // جدليان 12 // سبيبة 9 //الساحلين 24 // معتمر 27 // المنستير 10 // خنيس 10 //تونس المنوبية 7 // الشرقية 5 // تونس قرطاج 4 // حلق الوادي 5 //القلعة الكبرى 10 // سيدي الهاني 30 // كندار 20 // مساكن 29 // النفيضة 15 // شط مريم 13 // سوسة 28 //العروسة 17 // عين بوسعدية 26 // محطة سليانة 28 // سيدي بورويس 17 // مكثر المدينة 34 // قعفور 21 // برقو 39 // سليانة 26 // بوعرادة 19 //الطويرف 12 // تاجروين 46 // قلعة سنان 11 // الجريصة 17 // القلعة الخصبة 22 // ساقية سيدي يوسف 11 // نبر 42 // الكاف 11 // القصور 11 // الدهماني 17 // السرس 12 // وادي ملاق 26 //بوعرقوب 50 // دار شعبان 21 // بني خيار 18 // قرمبالية 12 // الحمامات 15 // قربة 15 // الميدة 13 // بوشريك 24 //سد بوهرتمة 7 // سد بربرة 27 // عين دراهم 26 // بني مطير 6 //محطة وادي الزرقاء 3 // سد سيدي سالم 12 // قبلاط 9 // تستور 14 // تبرسق 5 //أولاد الشامخ 43 // هبيرة 5 //أولاد حفوز 21 // سيدي بوزيد 9 // جلمة 12 //كما تميّزت الظواهر الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية بـبعدد من المناطق، من بينها:* حيدرة وفوسانة وجدليان والخضاورية (ولاية القصرين)* الوسلاتية وعين جلولة (ولاية القيروان)* المنستير الميناء والمطار، ومعتمر والوردنين وخنيس وجمال وبنبلة (ولاية المنستير)* أولاد الشامخ (ولاية المهدية)* سوسة الشمالية ومساكن والمسعدين (ولاية سوسة)