تسجيل 82 مليمتر من الأمطار بزغوان خلال الـ24 ساعة الماضية

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 12:32
      
نزلت خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الاثنين 13 أفريل 2026 على الساعة 07 صباحًا إلى يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة 07 صباحًا، كميات متفاوتة من الأمطار بلغت أقصاها في زغوان (82 مليمتر).

أهم الكميات المسجلة حسب الولايات (بالمليمتر):

ولاية زغوان:

زغوان 82 // جرادو 13 // سد وادي الرمل 15 // الزريبة 26 // سد وادي الكبير 21 // الناظور 12 // مقرن 18 // بئر مشارقة 14 // الفحص 24 //


ولاية القيروان:

سد الهوارب 16 // بوحجلة 29 // سيدي سعد 15 // نصر الله 22 // عين جلولة 24 // العلم 29 // الشبيكة 14 // حفوز 29 // العلا 22 //

ولاية القصرين:

حيدرة 27 // العيون 10 // فوسانة 18 // تالة 7 // جدليان 12 // سبيبة 9 //

ولاية المنستير:

الساحلين 24 // معتمر 27 // المنستير 10 // خنيس 10 //

ولاية تونس:

تونس المنوبية 7 // الشرقية 5 // تونس قرطاج 4 // حلق الوادي 5 //

ولاية سوسة:

القلعة الكبرى 10 // سيدي الهاني 30 // كندار 20 // مساكن 29 // النفيضة 15 // شط مريم 13 // سوسة 28 //

ولاية سليانة:

العروسة 17 // عين بوسعدية 26 // محطة سليانة 28 // سيدي بورويس 17 // مكثر المدينة 34 // قعفور 21 // برقو 39 // سليانة 26 // بوعرادة 19 //

ولاية الكاف:

الطويرف 12 // تاجروين 46 // قلعة سنان 11 // الجريصة 17 // القلعة الخصبة 22 // ساقية سيدي يوسف 11 // نبر 42 // الكاف 11 // القصور 11 // الدهماني 17 // السرس 12 // وادي ملاق 26 //

ولاية نابل:

بوعرقوب 50 // دار شعبان 21 // بني خيار 18 // قرمبالية 12 // الحمامات 15 // قربة 15 // الميدة 13 // بوشريك 24 //

ولاية جندوبة:

سد بوهرتمة 7 // سد بربرة 27 // عين دراهم 26 // بني مطير 6 //

ولاية باجة:

محطة وادي الزرقاء 3 // سد سيدي سالم 12 // قبلاط 9 // تستور 14 // تبرسق 5 //

ولاية المهدية:

أولاد الشامخ 43 // هبيرة 5 //

ولاية سيدي بوزيد:

أولاد حفوز 21 // سيدي بوزيد 9 // جلمة 12 //

تساقط البرد في عدة مناطق

كما تميّزت الظواهر الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية بـتساقط البرد بعدد من المناطق، من بينها:

* حيدرة وفوسانة وجدليان والخضاورية (ولاية القصرين)
* الوسلاتية وعين جلولة (ولاية القيروان)
* المنستير الميناء والمطار، ومعتمر والوردنين وخنيس وجمال وبنبلة (ولاية المنستير)
* أولاد الشامخ (ولاية المهدية)
* سوسة الشمالية ومساكن والمسعدين (ولاية سوسة)
0 de 0 commentaires pour l'article 327419

