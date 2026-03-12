Babnet   Latest update 15:11 Tunis

هلال شوال 1447 هـ: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/roayaaaaaaaa.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن رؤية هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس 2026 ستكون مستحيلة، نظراً لعدم حدوث الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر، ما يعني أن الهلال لم يولد بعد.
وأوضح المعهد، في تقرير حول هلال شهر شوال للسنة الهجرية 1447 هـ، أن الحسابات الفلكية تفيد بأن الهلال سيصبح قابلاً للرصد يوم الخميس 19 مارس 2026 بعد غروب الشمس، وذلك في مناطق واسعة من العالم، خاصة في أجزاء كبيرة من إفريقيا ودول المغرب العربي، بما فيها تونس، ومعظم أوروبا الغربية وبعض مناطق الشرق الأوسط.


وأشار التقرير إلى أن أولى إمكانيات الرصد ستبدأ من غرب روسيا وتركيا ووسط الجزيرة العربية وإثيوبيا، لتتوسع تدريجياً نحو الغرب.


ومن المتوقع أن يحدث الاقتران الفلكي يوم الخميس 19 مارس 2026 على الساعة 02 و23 دقيقة بتوقيت تونس، وهو ما يمثل بداية الدورة القمرية الجديدة ويأتي قبل يوم من الاعتدال الربيعي.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية بعد غروب شمس الخميس 19 مارس 2026 الموافق لـ 29 رمضان 1447 هـ، في حين ستتحرى بعض الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم 18 فيفري الهلال مساء الأربعاء 18 مارس.

ويُذكر أن ديوان الإفتاء هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر القمرية وتحديد موعد عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يعتمد مفتي الجمهورية على الجمع بين الرؤية الشرعية والمعطيات الفلكية الدقيقة بالتعاون مع الخبراء لضمان التوافق بين العلم والشرع.
.

