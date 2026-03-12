الخارجية الإيرانية تؤكد إصابة المرشد الجديد

الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
20°
11°
الــرياح:
3.09 كم/س
10°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
20°-10
18°-9
20°-8
13°-9
14°-8
- Avoirs en devises 25264,4
- (11/03)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,40162 DT
- (11/03)
- 1 $ = 2,92239 DT
- Solde Compte du Trésor (10/03) 1368,9 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (10/03) 27924 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 22 320) وزارة الإشراف تُلَقن ال CNAM درسا
( 17 735) توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية
( 15 607) طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود ال
( 13 640) فتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين وتج
( 13 113) الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة
( 12 880) أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عام
( 12 798) توقيت العمل بالإدارات العمومية خلا
( 12 498) بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (ال
( 12 434) شوارع المدن التونسية يغمرها البحر
( 12 241) طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعق
( 12 220) Tunisie : l’alerte froide de Moody
( 11 294) تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل
( 11 066) بداية من اليوم: سلسلة إضرابات إقلي
( 10 530) إيقاف ألفة الحامدي وإحالتها على ال
( 10 069) الحكم على رئيس الغرفة الوطنية لأصح
( 9 829) قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات ب
( 9 526) الاحتفاظ بأحمد العميري رئيس غرفة
( 9 455) حجز قرابة مليون دينار والاحتفاظ ب
( 9 337) هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين
( 9 256) تونس : الخميس أول أيام شهر رمضان
