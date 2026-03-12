Babnet   Latest update 09:11 Tunis

الخارجية الإيرانية تؤكد إصابة المرشد الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69adebc54ba2e3.96922358_knifqjgmopelh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 08:48 قراءة: 0 د, 5 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي أصيب بجروح، وأن حالته الصحية جيدة.

