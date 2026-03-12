Babnet   Latest update 12:07 Tunis

دول الخليج تخفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً – وكالة الطاقة الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b29228ec3d97.67398717_qienomjkgphfl.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 11:13
      
أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن دول الخليج خفّضت إنتاج النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً على خلفية الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

وجاء في تقرير الوكالة أن تراجع تدفق النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز من نحو 20 مليون برميل يومياً إلى أدنى مستوياته، إلى جانب محدودية البدائل وامتلاء مرافق التخزين، دفع الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج، مع التحذير من أن الإمدادات قد تتراجع أكثر إذا لم تستأنف عمليات الشحن سريعاً.


وأكدت الوكالة أن النزاع الحالي تسبب في أكبر انقطاع في إمدادات النفط في التاريخ، مشيرة إلى أنه في حال استمرار تعطّل النقل وعدم توفر مرونة في طرق الإمداد البديلة، فقد تتوقف دول الخليج خلال شهر مارس عن إنتاج نحو 7.9 مليون برميل يومياً من النفط و9.9 مليون برميل يومياً من الهيدروكربونات السائلة بشكل عام.
