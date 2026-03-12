Babnet   Latest update 10:39 Tunis

"وول ستريت جورنال": تحوّل مفاجئ في موقف ترامب تجاه سوق النفط خلال ساعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b276da4c6746.13986140_jhifkmqpngleo.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 09:14
      
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تحوّل جذري في موقف الإدارة الأمريكية من التدخل في أسواق النفط، حيث انتقلت خلال ساعات قليلة من التحفّظ على أي خطوة واسعة إلى دعم تنفيذ أكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في التاريخ.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أبلغ نظراءه في مجموعة السبع في مرحلة أولى أن التدخل الواسع في السوق لا يزال سابقاً لأوانه، خاصة مع تراجع أسعار النفط مؤخراً إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل. غير أن الموقف تغيّر بشكل كامل بعد أقل من ساعتين، مع شروع واشنطن في الضغط على حلفائها لتأييد عملية سحب ضخمة من المخزونات.


وبحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، جاء هذا التحوّل بعد تدخل مباشر من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد تقييم موقفه استناداً إلى توصيات مستشاريه، الذين اعتبروا أن التدخل العاجل أصبح ضرورة لكبح التقلبات الحادة في الأسعار في ظل التصعيد العسكري مع إيران. وعلى إثر ذلك، كُلّف وزير الطاقة بالترويج لهذه الخطوة على المستوى الدولي.


وأدى هذا التحرك السريع إلى موافقة 32 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية على تنفيذ أكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، بإجمالي يناهز 400 مليون برميل، وهو ما يفوق بأكثر من الضعف أي عملية مماثلة سابقة. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار تم اتخاذه بوتيرة استثنائية، متجاوزاً فترة النقاش المعتادة التي تنص عليها قواعد الوكالة.

وبرّر البيت الأبيض هذه الخطوة بالمخاطر الكبيرة المرتبطة بإغلاق محتمل أو مطوّل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة التوتر في المنطقة.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
