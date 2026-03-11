طهران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟

#الجمهورية_الإسلامية



المتحدث بإسم مقر خاتم الأنبياء المركزي:



- لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا والصهاينة وشركائهما من مضيق هرمز.



- اي سفينة تحمل النفط الى أمريكا وإسرائيل وحلفائها في هذا العدوان ستكون هدفاً مشروعاً لنا.



— S. Hayder Almousawi (@HayderSayad) March 11, 2026

حذّرت إيران من أن الولايات المتحدة قد تواجهفي حال استمرار الهجمات على أراضيها، مشيرة إلى أن تصاعد الصراع قد يدفعوقال المتحدث باسمالتابع للحرس الثوري الإيراني،، في بيان متلفز، إن الولايات المتحدة وإسرائيلفي طهران، على حد تعبيره.وأضاف أن الهجمات التي وصفها بـتوسعت لتشملالمرتبطة بحياة المواطنين، رغم ما وصفه بالادعاءات الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بالدفاع عن الشعب الإيراني.وأشار ذو الفقاري إلى أن، لكنها امتنعت حتى الآن عن الرد بالمثل، مراعاة لما اعتبرهودعا المتحدث الإيرانيلتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل من مواصلة الهجمات، محذرا من أن استمرار التصعيدوأكد أن طهران قد تلجأ إلىإذا تواصلت العمليات العسكرية، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدةفي حال استمرار التصعيد.