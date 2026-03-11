طهران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟
حذّرت إيران من أن الولايات المتحدة قد تواجه تداعيات اقتصادية كبيرة في حال استمرار الهجمات على أراضيها، مشيرة إلى أن تصاعد الصراع قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار للبرميل.
وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان متلفز، إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا منذ بداية الهجوم سوى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكات في طهران، على حد تعبيره.
وأضاف أن الهجمات التي وصفها بـ "الهمجية" توسعت لتشمل البنى التحتية للوقود والطاقة ومراكز الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم ما وصفه بالادعاءات الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بالدفاع عن الشعب الإيراني.
وأشار ذو الفقاري إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع منشآت الطاقة والخدمات في المنطقة، لكنها امتنعت حتى الآن عن الرد بالمثل، مراعاة لما اعتبره مصالح شعوب الدول الإسلامية.
ودعا المتحدث الإيراني دول العالم الإسلامي إلى التحرك العاجل لتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل من مواصلة الهجمات، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب.
وأكد أن طهران قد تلجأ إلى خطوات مماثلة في المنطقة إذا تواصلت العمليات العسكرية، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تحمل تداعيات ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 200 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد.
وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، في بيان متلفز، إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا منذ بداية الهجوم سوى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكات في طهران، على حد تعبيره.
وأضاف أن الهجمات التي وصفها بـ "الهمجية" توسعت لتشمل البنى التحتية للوقود والطاقة ومراكز الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، رغم ما وصفه بالادعاءات الأمريكية والإسرائيلية المتعلقة بالدفاع عن الشعب الإيراني.
وأشار ذو الفقاري إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع منشآت الطاقة والخدمات في المنطقة، لكنها امتنعت حتى الآن عن الرد بالمثل، مراعاة لما اعتبره مصالح شعوب الدول الإسلامية.
#الجمهورية_الإسلامية— S. Hayder Almousawi (@HayderSayad) March 11, 2026
المتحدث بإسم مقر خاتم الأنبياء المركزي:
- لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا والصهاينة وشركائهما من مضيق هرمز.
- اي سفينة تحمل النفط الى أمريكا وإسرائيل وحلفائها في هذا العدوان ستكون هدفاً مشروعاً لنا.
- انتظروا سعر 200$ للنفط قريبا لأنكم… pic.twitter.com/sJ8P9vaBeE
ودعا المتحدث الإيراني دول العالم الإسلامي إلى التحرك العاجل لتحذير الولايات المتحدة وإسرائيل من مواصلة الهجمات، محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب.
وأكد أن طهران قد تلجأ إلى خطوات مماثلة في المنطقة إذا تواصلت العمليات العسكرية، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تحمل تداعيات ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 200 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325207