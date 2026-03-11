عراقجي محذّراً إسرائيل: ما حدث مجرد بداية
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إخفاء حجم الأضرار التي تسببت بها الصواريخ الإيرانية، محذّراً من أن التصعيد قد يتواصل خلال الفترة المقبلة.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد أن يرى العالم كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل على عدوانها"، على حد تعبيره.
وأضاف: "بحسب ما أفاد به عناصرنا على الأرض، فقد أحدثت صواريخنا دماراً واسعاً، وهناك حالة ذعر في القيادة وفوضى في أنظمة الدفاع الجوي.. وهذه ليست إلا البداية."
وأرفق عراقجي منشوره بصورة لخبر بثّته قناة "فرانس 24" يفيد بأن إسرائيل حظرت البث المباشر لسماء البلاد أثناء الهجمات الصاروخية، كما فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على تصوير مواقع سقوط الصواريخ قرب المنشآت الحساسة.
من جهته، صرّح المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران قائلاً:
"ليخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم ليروا كيف تتعرض قواتهم لضربات صواريخ إيران."
وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وشملت إطلاق عدد كبير من الصواريخ الثقيلة من طراز "خرمشهر" ضمن هجمات متعددة المراحل استهدفت قواعد أمريكية وأهدافاً داخل إسرائيل.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد أن يرى العالم كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل على عدوانها"، على حد تعبيره.
وأضاف: "بحسب ما أفاد به عناصرنا على الأرض، فقد أحدثت صواريخنا دماراً واسعاً، وهناك حالة ذعر في القيادة وفوضى في أنظمة الدفاع الجوي.. وهذه ليست إلا البداية."
وأرفق عراقجي منشوره بصورة لخبر بثّته قناة "فرانس 24" يفيد بأن إسرائيل حظرت البث المباشر لسماء البلاد أثناء الهجمات الصاروخية، كما فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على تصوير مواقع سقوط الصواريخ قرب المنشآت الحساسة.
من جهته، صرّح المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران قائلاً:
"ليخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم ليروا كيف تتعرض قواتهم لضربات صواريخ إيران."
وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وشملت إطلاق عدد كبير من الصواريخ الثقيلة من طراز "خرمشهر" ضمن هجمات متعددة المراحل استهدفت قواعد أمريكية وأهدافاً داخل إسرائيل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325181