Babnet   Latest update 06:55 Tunis

عراقجي محذّراً إسرائيل: ما حدث مجرد بداية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b0fcc6ad3c13.96481916_lfmhiegqnpokj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 06:25 قراءة: 1 د, 4 ث
      
اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إخفاء حجم الأضرار التي تسببت بها الصواريخ الإيرانية، محذّراً من أن التصعيد قد يتواصل خلال الفترة المقبلة.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يريد أن يرى العالم كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل على عدوانها"، على حد تعبيره.


وأضاف: "بحسب ما أفاد به عناصرنا على الأرض، فقد أحدثت صواريخنا دماراً واسعاً، وهناك حالة ذعر في القيادة وفوضى في أنظمة الدفاع الجوي.. وهذه ليست إلا البداية."
أخبار ذات صلة:
"الصواريخ في طريقها إليكم".. رسالة نصية تصل هواتف آلاف الإسرائيليين تطالبهم بمغادرة البلاد فورا...


وأرفق عراقجي منشوره بصورة لخبر بثّته قناة "فرانس 24" يفيد بأن إسرائيل حظرت البث المباشر لسماء البلاد أثناء الهجمات الصاروخية، كما فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً على تصوير مواقع سقوط الصواريخ قرب المنشآت الحساسة.

من جهته، صرّح المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء في إيران قائلاً:
"ليخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم ليروا كيف تتعرض قواتهم لضربات صواريخ إيران."

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، وشملت إطلاق عدد كبير من الصواريخ الثقيلة من طراز "خرمشهر" ضمن هجمات متعددة المراحل استهدفت قواعد أمريكية وأهدافاً داخل إسرائيل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325181

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 مارس 2026 | 21 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:25
15:49
12:36
06:36
05:10
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-9
18°-9
20°-8
14°-7
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>