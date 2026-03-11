Babnet   Latest update 08:15 Tunis

‏وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم صاروخي على البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b112aa25cc10.71585541_goijekqnphlfm.jpg>
Publié le Mercredi 11 Mars 2026 - 07:57
      
أعلنت ‏وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم صاروخي على البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن القوات المسلحة القطرية تتصدى لأهداف في سماء الدوحة، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة.


وكانت وزارة الداخلية القطرية دعت مواطنيها إلى ضرورة الابتعاد عن الشظايا وعدم لمسها، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل معها بشكل مباشر بعد الحوادث أو الانفجارات.


وبينت الوزارة في بيان، أن الشظايا غالبا ما تكون غير منتظمة وحادة الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي إلى جروح عميقة أو نزيف عند لمسها أو تحريكها.

كما أشارت إلى أن هناك احتمال وجود أجزاء غير منفجرة، إذ قد تكون الشظايا في بعض الحالات جزءا من مخلفات لم تنفجر بالكامل، وقد يؤدي تحريكها إلى انفجار أو تفاعل مفاجئ.
