الخارجية: تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا .. ووصول 13 تونسيا من طهران ..وتكفل قطر ب 100 مسافر تونسي إلى حين استئناف الرحلات

تأمين عودة 158 معتمرا تونسيا من السعودية وإجلاء تونسيين من طهران



خروج تونسيين من طهران عبر تركيا





نحو 100 تونسي عالقين في الدوحة



31 طالبا تونسيا من الأردن في الدوحة



106 مطالب للعودة عبر المسالك البرية



إعداد خطط طوارئ لإجلاء الجالية



نحو 150 ألف تونسي في دول الخليج



أكد، المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج والمكلف بالإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه في ظل الظروف الراهنة بمنطقةتم إلى حد الآنكانوا عالقين فيوأوضح الصالحي، في مداخلة علىاليوم الإثنين، أن، وسيتم تأمين عودتهم خلال نفس اليوم عبروأشار المسؤول بوزارة الخارجية إلى أنه تم، حيث تم نقلهم إلى الحدود التركية ثم إلىقبل أن يصلوا إلىقادمين من تركيا.وفي ما يتعلق بالتونسيين العالقين في، أفاد الصالحي بأن عددهم يقاربكانوا في حالةقادمين من عدة بلدان.وأوضح أنتكفّلتا بتوفيرلهم إلى حينكما أشار إلى وجودويتواجدون حاليا في الدوحة، مبينا أن الإشكال المطروح يتعلق أساساوأوضح في هذا السياق أنتدخلت لدى الجامعات المعنية، التي أبدتووافقت علىوبخصوص طلبات، أكد الصالحي أن الوزارة تلقتوبيّن أن الإجراءات تختلف بين، حيث يمكن للمقيمين الحصول علىبفضل إقامتهم، في حين يتعين على غير المقيمينالتي تحيل الطلبات إلىلإيداع مطالب التأشيرات لدى السلطات السعودية.وشدد الصالحي على أنتعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية المعنية علىمن بعض الدول.وأوضح أنبصدد إعدادفي كل دولة، مذكّرا بأنه تملتلقي اتصالات التونسيين العالقين في المنطقة أو أفراد عائلاتهم.وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب، عبر بعثاتها الدبلوماسية،من خلالتشارك فيها الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.كما أشار إلى أن الوزارة سارعت منذ اندلاع الأزمة إلىإلى جانب خلايا مماثلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في المنطقة.وبيّن أنأشرف على اجتماع عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتقييمودعا الصالحي أبناءإلى ضرورة، مؤكدا أن ذلك يساهم فيوتسهيل التواصل معهم في الحالات الطارئة.وأشار إلى أن، يتوزعون أساسا بين، إضافة إلى وجود جالية تونسية في عدد من بلدان الشرق الأوسط مثل