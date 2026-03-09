Babnet   Latest update 19:09 Tunis

رسميا إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aed81036dba4.64032503_omhkliqpngfje.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 18:12 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أعلن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، أحمد عز الدين، الاثنين، عن الانطلاق الرسمي لخدمة شحن الشارات الآلية الخاصة بالشركة عبر تطبيقة D17، وذلك خلال لقاء انتظم بمقر الشركة بتونس بحضور الرئيس المدير العام للبريد التونسي.

وأوضح عز الدين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار أولى مراحل اتفاقية التعاون الممضاة بين شركة تونس للطرقات السيارة والبريد التونسي منذ ديسمبر 2025، ويترجم توجه المؤسسة نحو رقمنة خدماتها تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية وتيسير معاملات المواطنين.


وأفاد بأنّ الدراسات، التّي أُنجزت سابقا أثبتت فاعلية نظام الخلاص الآلي، إذ يتيح مرور نحو 1150 عربة في الساعة، مقابل ما لا يتجاوز 150 سيّارة في الساعة في نظام الخلاص اليدوي، مبرزا أن اعتماد هذا النظام من شأنه المساهمة في الحد من الاكتظاظ المروري، خاصة خلال فترات الذروة، على غرار الأعياد والمناسبات.


وبيّن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة أن ذروة الحركة المرورية على شبكة الطرقات السيارة تُسجل عادة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال شهر أوت 2025 عبور 115 ألف عربة يوميا، خاصة على مستوى الطريق السيارة A1 الرابطة بين تونس وبن قردان.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي، مروان بن سليمان، في تصريح لـ/وات/، أن توفير خدمة شحن الشارات الآلية لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة يندرج ضمن جملة الخدمات التي يقدمها البريد التونسي عبر تطبيقة D17 المخصصة للدفع الإلكتروني، والتي تعد الأولى من نوعها في تونس، وفق قوله.

وأوضح أن الانتفاع بهذه الخدمة يقتضي من المواطنين امتلاك محفظة إلكترونية أو اقتناء أحد أنواع البطاقات البريدية المتوفرة بمكاتب البريد، مبيّنا أن عملية الشحن تتم عبر إدخال رقم البطاقة في التطبيقة وتعبئتها بالمبلغ المطلوب.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيقة بلغ مليون شخص، في حين يناهز عدد المستعملين الفعليين لها 500 ألف مستخدم، مؤكدا أنها تساهم في تسهيل المعاملات المالية والإلكترونية وتتميز بالشفافية والنجاعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325075

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 مارس 2026 | 19 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:48
12:37
06:39
05:13
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-12
20°-10
19°-9
18°-10
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>