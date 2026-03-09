تركي الفيصل: دول الخليج حذّرت واشنطن من مهاجمة إيران والصراع قد يطول

مخاوف من اتساع رقعة الصراع



"أجندات كارثية" في المنطقة



نفي ضغوط سعودية لضرب إيران



أعرب، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات السعودي، عن استغرابه من تصريحاتالتي أشار فيها إلى أنه فوجئ برد الفعل الإيراني بعد اندلاع المواجهة العسكرية في المنطقة.وأوضح الفيصل، خلال مقابلة مع الصحفيةعلى شبكة، أن، محذرين من أن أي هجوم لن يظل محصوراً داخل إيران.وأضاف أن دول المنطقة كانت تدرك أن، وهو ما قد يعرّض عدداً من الدول، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وربما تركيا، إلى تداعيات مباشرة للصراع.وأشار الفيصل إلى أن خطرما يزال قائماً، مؤكداً أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل قد لا تكون كفيلة بإنهاء التصعيد.وأوضح أن إيران تمتلك، وأنها كانت تستعد لمثل هذا السيناريو منذ فترة، ما قد يجعل الصراعوفي تقييمه للوضع الإقليمي، اعتبر الفيصل أن المنطقة تواجه ما وصفه بـتؤثر في مسار الأحداث.وأوضح أن الأولى تتمثل فيالتي تحدث عنها بعض المسؤولين في إسرائيل بشأن مشروع "إسرائيل الكبرى"، فيما ترتبط الثانية بما وصفهأما الأجندة الثالثة، وفق الفيصل، فهيفي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الذي يربط التطورات في المنطقة بعقائد دينية تتعلق بعودة المسيح.وأكد أنوفي سياق متصل، تطرقت أمانبور إلى تقارير إعلامية، بينها تقرير لصحيفة، تحدثت عن أنكان يحث الإدارة الأمريكية سراً على مهاجمة إيران.غير أن تركي الفيصل شكك في صحة هذه الروايات، مشيراً إلى أنوأضاف أن وسائل الإعلام الأمريكية نشرت في فترات سابقة تقارير متناقضة، إذ تحدث بعضها عن، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن السعودية تدفع واشنطن لضرب إيران.ورجح الفيصل أن تكون بعض هذه الرواياتتهدف إلى إظهار أن إسرائيل ليست الطرف الوحيد الذي يدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مع إيران.