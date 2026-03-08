Babnet   Latest update 12:24 Tunis

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

Publié le Dimanche 08 Mars 2026 - 11:30
      
شرعت المصالح المعنية بشركة الخطوط التونسية في إعداد كراس الشروط الخاص بطلب عروض لاختيار خبراء مختصين في إعادة هيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل بضرورة بلورة رؤية متجددة لإنقاذ الناقلة الوطنية.

تأتي هذه الخطوة العملية، وفق ما ورد في ردّ وزارة النقل، على سؤال كتابي توجه به النابئب حليم بوسمة، تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 31 جانفي 2025، والذي نصّ على ضرورة عرض مخطط متكامل لإعادة الهيكلة قبل موفى شهر مارس 2025. وقد دعت الوزارة شركة الخطوط التونسية الى الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الاختصاص في مجال اعادة الهيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، إلى ملاءمة برنامج الشركة مع القوانين الوطنية الحالية، مع مراعاة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية وضمان تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة التصرف.


وكانت الناقلة الوطنية قد أحالت نسخة أولية من البرنامج في مارس 2025، قبل أن يتم تطوير نسخة ثانية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات رئاسة الحكومة ووزارة النقل، حسب ما جاء في نص الرد المنشور، مؤخرا، على موقع المجلس.


ويسعى المخطط الجديد إلى تقديم إجراءات عملية ترفع من نجاعة المؤسسة وتحسن مردوديتها التنافسية في سوق الطيران.

ومن المنتظر أن يحدد كراس الشروط الجاري إعداده المعايير الفنية والدقيقة لاختيار مكتب الخبرة الذي سيرافق الشركة في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، بما يضمن احترام الآجال والتعهدات إزاء سلطة الإشراف.
